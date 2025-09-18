به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین سالگرد ارتحال آیت الله حاج شیخ عباس محفوظی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم شامگاه پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ با سخنرانی آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در مسجد اعظم در شهر قم، برگزار شد.

آیت الله رمضانی در ابتدای این مراسم با اشاره به ویژگی های آیت الله محفوظی اظهار کرد: این عالم برجسته یک فقیه مجاهد و یک مرجع اخلاقی است که تواضعش مثال زدنی بود. آیت الله محفوظی، ۹۶ سال عمر پربرکت داشت که از ۱۵ سالگی تحصیل در حوزه را آغاز کرد. این عالم برجسته ۸۱ سال در حال تحصیل، تهذیب، تدریس و مجاهد بود و از تمام عمر خودش به صورت بایسته، استفاده کرد. زندگی آیت الله محفوظی می تواند برای ما طلبه ها، الگو باشد و وجوه مختلف این شخصیت را باید در همایش، مورد بررسی قرار داد. این عالم برجسته، دروس حوزوی را در سطوح و درجات علمی بالا در نزد عالمان بزرگی همچون امام خمینی(ره)، آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی گلپایگانی گذراند و در عرصه های مختلف از علوم منقول و عقلی و فقه و اخلاق کار کرده بود.

وی ادامه داد: آیت الله محفوظی در دوره ای برای تحصیل به حوزه علمیه نجف رفت و در دروس اساتیدی همچون آیت الله عبدالهادی سبزواری، آیت الله محمود شاهرودی و شیخ حسین حلی، شرکت کرد که تقریرات آن موجود است. این عالم برجسته، درس را در نزد اساتید خود به خوبی خواند و زی طلبگی را تا آخر عمر، رعایت کرد. آیت الله محفوظی در دوره ای از سوی امام خمینی(ره) ماموریت پیدا کرد که برای جذب افراد متخصص به خارج از کشور برود و این عالم برجسته توانست ۱۲۰ نفر از افراد متخصص را به کشور برگرداند. کشور ما نیازمند افراد متخصص است و علم برای نظام اسلامی، اقتدار به وجود می آورد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که آیت الله محفوظی در کنار امام خمینی(ره) بود، افزود: این عالم برجسته، معتمد علمی امام راحل به شمار می رفت. عده ای خیال می کردند چون آیت الله محفوظی در عرصه انقلاب حضور پررنگی داشت، به لحاظ علمی در جایگاه بالایی نیستند، در حالی این گونه نبود و امام خمینی(ره) به دلیل جایگاه علمی والای آیت الله محفوظی به ایشان در عرصه علمی، اعتماد داشت. یکی از برجستگی های شخصیت این عالم متقی این بود که به لحاظ رفتاری، مروج اخلاق به شمار می رفت و انطباق قول و عمل را در شخصیت آیت الله محفوظی می دیدیم. وی به عنوان یک فقیه، مرزبان شریعت اسلام بود.

آیت الله رمضانی با اشاره به تغییر عرصه های تبلیغ در عصر کنونی اظهار کرد: یک زمانی عالمان ما در فضایی خاص با یک سری مخاطبان خاص مواجه بودند، اما آنها اکنون با مخاطبان جهانی در عرصه های مختلف، مواجه می باشند. نخبگان می خواهند بفهمند که دین را چگونه می توان به بشر معرفی کرد. نظام سلطه نمی تواند پاسخ نیازهای فکری بشر را بدهد. ایمان مردم به نقش آفرینی علمای بزرگ بستگی دارد و آنها تاکنون این نقش را ایفا کرده اند. تحقق دین داری منوط به دین شناسی و دین باوری است. علما باید ابراز حق کنند و بر آنها حرام است که حق را کتمان کنند و خداوند این میثاق را از علما گرفته است.

آیت الله رمضانی پیروزی انقلاب اسلامی را موجب رشد جایگاه علما دانست و تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع به عنوان کارشناسان دین بودند و مردم به آنها براساس حکم عقل مراجعه می کردند. جایگاه مراجع تقلید با پیروزی انقلاب اسلامی رشد و رابطه مردم با آنها به رابطه امام و امت ارتقا یافت. اولین وظیفه علما این است که حق را بگویند و کتمان نکنند. همچنین در روایات تاکید شده است که در دین نباید غلو کرد. برخی افراد در مورد شخصیت های دینی، غلو کردند و حتی حضرت مسیح را خدا دانستند. برخی می خواستند که در اسلام هم این غلو را پیاده کنند و به شخصیت هایی همچون حضرت امیرالمومنین(ع)، نسبت خدایی می دادند. در حالی که کرامات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) برای صدق دعوت بوده است و آنها می خواستند که نظام توحیدی را برپا کنند. باید جلوی غلو و افراط و تفریط گرفته شود، چهره دین عقلانی است و در ابعاد اجتماعی، عدالت محور می باشد. کسانی که در مسیر افراط و تفریط قرار می گیرند، جاهل هستند. حضرت امیرالمومنین(ع) هم در نهج البلاغه از آنها گلایه می کردند. امروز هم وظیفه ما مقابله با غلات است و باید جلوی غلو گرفته شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که وظیفه علما، اولویت دادن به پند و اندرز است، افزود: ۸۶ خطبه و ۲۵ نامه نهج البلاغه در مورد موعظه است. عالمان دینی باید پند بدهند و این باور را باید زیاد کرد. رشد جامعه به علم و ایمان است. پرهیز از هواپرستی از وظایف عالمان است. آنها باید با نقش تاثیرگذار خود، جامعه را به صلاح برسانند و آن را به آخرت گرایی، فرا بخوانند. هواپرستی و دنیاگرایی نباید در جامعه باشد. شخصیت هایی همچون آیت الله العظمی بهجت و آیت الله محفوظی، دنیاگریز بودند و از این عالمان در حوزه های علمیه قم و نجف، زیاد داریم. هدایت دین باید در اختیار عالمان باشد، نه این که در اختیار روشنفکران قرار بگیرد.

وی ادامه داد: وظیفه دیگری که بر عهده عالمان دینی است، امر به معروف و نهی از منکر است. در روایتی از پیامبر(ص) آمده است زمانی می رسد که نه تنها امر به منکر و نهی از معروف می شود، بلکه در جامعه، منکر را معروف و معروف را منکر می دانند و این وضعیت را در جوامع غربی، شاهد هستیم. غربی ها نتوانستند دین را از بین ببرند، لذا به سراغ محدود کردن دین رفتند، آنها حتی تلاش می کنند که معنویت را از دین جدا کنند و کتاب نوشتند که معنویت و عرفان بدون دین هم ممکن هستند و حتی معتقدند که دین مانع از معنویت است و این انحراف را در جامعه به وجود آوردند.

آیت الله رمضانی با اشاره به وظایف عالمان دینی اظهار کرد: قاطعیت در تبلیغ از وظایف عالمان دینی می باشند. امروز مبلغان دینی وظیفه تبیین دین و پاسخ به شبهات را دارند، در مقابل شاهد گسترش شبهات هستیم. روزی نیست که رسانه های غربی نسبت به دین و آموزه های دین، شبهه به وجود نیاورند. تطبیق و انطباق گفتار با کردار از وظایف دیگر عالمان دینی است. عالمان عامل می توانند در جامعه تاثیرگذار باشند و مردم ملتزم به شنیدن گفتار این عالمان هستند. مخاطب شناسی و استفاده از روش های جدید به خصوص در قبال نسل امروز از وظایف عالمان دینی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: شرایط امروز، ویژه است و همه ما در برابر یک آزمون بزرگ قرار داریم. یکی از وظایف علما دادخواهی است و آنها باید به دو اصل ایجابی کرامت و عدالت و دو اصل سلبی ظلم و انظلام توجه داشته باشند. صهیونیست ها که بشریت را تهدید می کنند، افراد خطرناکی هستند. وزیر صهیونیست گفته که از کشته شدن بچه ها در غزه، لذت می برم. آنها به دنبال اسرائیل بزرگ هستند و به دنبال این می باشند که با زر و زور و تزویر ، نظام سلطه خودشان را توسعه بدهند. صهیونیست ها ما را دعوت به تسلیم می کنند، ما که دانش آموختگان مکتب حسین بن علی هستیم چرا باید از این دعوت ها به تسلیم، بترسیم؟ اتحاد کشورهای اسلامی می تواند تمام راه های نفوذ صهیونیست ها را ببندد.

وی خاطرنشان کرد: آیت الله محفوظی به وظیفه خود عمل کرد و با حضور در عرصه های انقلابی اسلامی در برابر ظلم ایستاد. باید از این عالم برجسته یاد بگیریم که کوتاهی کردن ما، ذنب لایغفر است.