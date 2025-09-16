  1. صفحه اصلی
برگزاری مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در مسجد اعظم قم

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۸
برگزاری مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در مسجد اعظم قم

مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی حاج شیخ عباس محفوظی روز پنجشنبه در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر اسماعیل افتخاری، رئیس دفتر آیت‌الله العظمی محفوظی، با اشاره به برگزاری اولین سالگرد ارتحال این مرجع عالی‌قدر گفت: «امسال نخستین سالگرد ارتحال فقیه پارسا، عالم با اخلاق و مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ عباس محفوظی روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم با حضور مراجع عظام، علما، طلاب، فضلا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.»

وی افزود: «در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و مداحی یکی از مادحین شهر مقدس قم، آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام سخنرانی خواهند کرد و به بیان ویژگی‌های علمی، اخلاقی و خدمات این فقیه وارسته خواهند پرداخت.»

افتخاری در ادامه تصریح کرد: «در مورد ابعاد شخصیت مرحوم آیت‌الله العظمی محفوظی باید عرض کنم؛ همان‌طور که در روایت آمده است: مداد العلما افضل من دماء الشهدا؛ یعنی قلم عالمی که در عرصه فقه و علم به تحقیق پرداخته و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشته، از خون شهیدی که در میدان جنگ ریخته شده برتر است.»

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی افزود: «مؤسسه دارالکرامه که وظیفه حفظ و نشر آثار مرحوم آیت‌الله العظمی محفوظی را بر عهده دارد، در حال تدوین موسوعه‌ای جامع است که همه نوشته‌های فقهی، اصولی، رجالی، تفسیری و دیگر آثار ایشان را شامل می‌شود.»

رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی ادامه داد: «برای سالگرد ایشان یک ویژه‌نامه مختصر هم آماده کرده‌ایم. همچنین کتاب سفینة‌السفینه از آثار ایشان در دست چاپ است و کتاب دیگری هم در حال تدوین داریم که به خدمات علمی، اجتماعی و اخلاقی ایشان می‌پردازد.»

افتخاری با اشاره به رسالت نهادهای فرهنگی و حوزوی گفت: «فرهنگ میراث مشترک اجتماعی نسل‌هاست و روحانیت شیعه همواره در طول تاریخ نقش رهبری و هدایت مردم را بر عهده داشته است. هرگاه این ارتباط قوی بوده، جامعه دینی پیشرفت کرده و هر زمان این پیوند کمرنگ شده، جامعه دچار انحطاط گردیده است.»

وی افزود: «مراجع و فقهای ما در طول تاریخ خود را سپر بلای دین و جامعه کرده‌اند و ارزش واقعی علم نیز در همین فداکاری جلوه‌گر می‌شود. همان‌گونه که در حدیث آمده: لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم و انما هو نور یقذف فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی.»

رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی یادآور شد: «اگر عالمان عامل به جامعه معرفی شوند، خودِ جوانان جذب می‌شوند و اشتیاق پیدا می‌کنند. متأسفانه امروز این نقش در حوزه‌ها کمرنگ شده است.

وی خاطرنشان کرد: «امیدواریم و دعا می‌کنیم که ان‌شاءالله نسل جدید بتواند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد، زیرا این خدمت هم به درد دین می‌خورد، هم به درد دنیا و هم آخرت. خداوند متعال و امام زمان (عج) یاری‌گرشان باشند.

