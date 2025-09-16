به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر اسماعیل افتخاری، رئیس دفتر آیت‌الله العظمی محفوظی، با اشاره به برگزاری اولین سالگرد ارتحال این مرجع عالی‌قدر گفت: «امسال نخستین سالگرد ارتحال فقیه پارسا، عالم با اخلاق و مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ عباس محفوظی روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم با حضور مراجع عظام، علما، طلاب، فضلا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.»

وی افزود: «در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و مداحی یکی از مادحین شهر مقدس قم، آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام سخنرانی خواهند کرد و به بیان ویژگی‌های علمی، اخلاقی و خدمات این فقیه وارسته خواهند پرداخت.»

افتخاری در ادامه تصریح کرد: «در مورد ابعاد شخصیت مرحوم آیت‌الله العظمی محفوظی باید عرض کنم؛ همان‌طور که در روایت آمده است: مداد العلما افضل من دماء الشهدا؛ یعنی قلم عالمی که در عرصه فقه و علم به تحقیق پرداخته و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشته، از خون شهیدی که در میدان جنگ ریخته شده برتر است.»

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی افزود: «مؤسسه دارالکرامه که وظیفه حفظ و نشر آثار مرحوم آیت‌الله العظمی محفوظی را بر عهده دارد، در حال تدوین موسوعه‌ای جامع است که همه نوشته‌های فقهی، اصولی، رجالی، تفسیری و دیگر آثار ایشان را شامل می‌شود.»

رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی ادامه داد: «برای سالگرد ایشان یک ویژه‌نامه مختصر هم آماده کرده‌ایم. همچنین کتاب سفینة‌السفینه از آثار ایشان در دست چاپ است و کتاب دیگری هم در حال تدوین داریم که به خدمات علمی، اجتماعی و اخلاقی ایشان می‌پردازد.»

افتخاری با اشاره به رسالت نهادهای فرهنگی و حوزوی گفت: «فرهنگ میراث مشترک اجتماعی نسل‌هاست و روحانیت شیعه همواره در طول تاریخ نقش رهبری و هدایت مردم را بر عهده داشته است. هرگاه این ارتباط قوی بوده، جامعه دینی پیشرفت کرده و هر زمان این پیوند کمرنگ شده، جامعه دچار انحطاط گردیده است.»

وی افزود: «مراجع و فقهای ما در طول تاریخ خود را سپر بلای دین و جامعه کرده‌اند و ارزش واقعی علم نیز در همین فداکاری جلوه‌گر می‌شود. همان‌گونه که در حدیث آمده: لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم و انما هو نور یقذف فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی.»

رئیس دفتر آیت‌الله محفوظی یادآور شد: «اگر عالمان عامل به جامعه معرفی شوند، خودِ جوانان جذب می‌شوند و اشتیاق پیدا می‌کنند. متأسفانه امروز این نقش در حوزه‌ها کمرنگ شده است.

وی خاطرنشان کرد: «امیدواریم و دعا می‌کنیم که ان‌شاءالله نسل جدید بتواند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد، زیرا این خدمت هم به درد دین می‌خورد، هم به درد دنیا و هم آخرت. خداوند متعال و امام زمان (عج) یاری‌گرشان باشند.

