جهاد اسلامی: جنایتکاران صهیونیست جایی در فلسطین ندارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیهای ضمن تبریک عملیات ضد صهیونیستی در گذرگاه الکرامه واقع در مرز اردن و فلسطین اشغالی اعلام کرد که این عملیات قهرمانانه در گذرگاه الکرامه که توسط یک جوان شجاع از اردن عزیز انجام شد، پاسخی طبیعی به جنایات فزاینده و سازمانیافته دشمن صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی است.
این بیانیه میافزاید که کشته شدن افسران و سربازان دشمن صهیونیستی امروز در مرزهای اردن و غزه، دلیلی قاطع است بر اینکه آنها خارجیهای جنایتکار در این سرزمین مبارک هستند و دچار فروپاشی خواهند شد و مقاومت گزینه ملت فلسطین است.
جهاد اسلامی از امت عربی خواست تا اقدامات مقاومتی را برای مهار رژیم صهیونیستی در برابر جنایاتش علیه مردم فلسطین و مقدسات امت تشدید کنند.
از سوی دیگر جنبش انتفاضه فتح نیز با صدور بیانیهای عملیات قهرمانانه گذرگاه الکرامه را تبریک گفته و آن را پاسخی مشروع به جنایات اشغالگران صهیونیست دانست.
این بیانیه میافزاید که این اقدام قهرمانانه صادقانهترین بیان از افکار و مواضع ملت اردن و ملتهای عربی آزاده و مقاوم در برابر کشتارهای وحشیانهای است که دشمن مرتکب میشود.
انتفاضه فتح تاکید کرد که عملیات گذرگاه الکرامه ضربهای دردناک به نظریه امنیتی صهیونیستی و پیامی آتشین از یک جوان اردنی علیه جنایات اشغالگران در فلسطین و نشانهای از ورود اوضاع به مرحلهای جدید است.
این بیانیه نیز از ملتهای عربی خواست تا از این جوان قهرمان اردنی الگو بگیرند و در نبرد شرافت و کرامت، و دفاع از عربیت فلسطین و مردم مظلوم آن شرکت کنند.
یک جوان فلسطینی-اردنی ظهر امروز در گذرگاه الکرامه واقع در مرز اردن و سرزمینهای اشغالی به سمت نظامیان صهیونیست حاضر در این منطقه با سلاح سرد و گرم حمله کرد. وی یک نظامی صهیونیست را به ضرب گلوله به هلاکت رسانده و نظامی دیگر را به ضرب چاقو مجروح کرد که وی نیز به هلاکت رسید.
امروز همچنین در نوار غزه به دنبال انفجار یک بمب دست ساز در رفح واقع در جنوب نوار غزه، ۴ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و ۸ نظامی دیگر نیز زخمی شدند. برخی رسانهها اعلام کردند که حادثه زمانی رخ داد که خودرو زرهی صهیونیستها به یک تله انفجاری برخورد کرد.
