تقلید مبارزان کرانه باختری از نوار غزه در مقابله با نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این منبع امنیتی در گفت وگو با شبکه 15 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به تازگی پدیده تقلید از جنگهای نوار غزه در کرانه باختری مشاهده شده است.
وی افزود: مبارزان کرانه باختری شیوه حملات مبارزان نوار غزه به نظامیان صهیونیست را پیگیری و برای تقلید از آنها تلاش میکنند.
این منبع امنیتی اضافه کرد: به تازگی تلاش برای شلیک موشک و چسباندن بمب به خودروهای نظامی نیز در کرانه باختری مشاهده شده است.
منابع خبری پیش تر گزارش دادند که نظامیان صهیونیست به تجاوزهای خود علیه مناطق مختلف کرانه باختری ادامه داده و در ورودی شهرهای این منطقه ایستهای بازرسی مستقر کردند؛ موضوعی که با اقدامات عملی و مسلحانه گروههای مقاومت رو به رو شده است.
نیروهای اشغالگر صهیونیست به مناطقی در داخل شهر نابلس واقع در کرانه باختری یورش برده و در ورودی برخی شهرها در این منطقه ایستهای بازرسی نظامی ایجاد کردند که با واکنش گردانهای سرایا القدس رو به رو شد.
گردانهای سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در نابلس اعلام کرد که مجاهدان این گردان با تعدادی بمب از نوع «نابلسی۱» ماشین آلات نظامی رژیم صهیونیستی را منهدم کردند و به طور مستقیم تعدادی از نظامیان این رژیم را هدف قرار دادند.
همچنین گردانهای سرایا القدس در شهر جنین اعلام کرد که نیروهای آن در گروهان «السیله الحارثیه» با بمب «سجیل۲» یک خودروی نظامی صهیونیستی در نزدیکی دیوار حائل واقع در روستای الطیبه را منفجر کردند و تعدادی از صهیونیستها را به طور مستقیم هدف قرار دادند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما