قسام رسماً مسئولیت عملیات استشهادی «راموت» را گردن گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گردانهای قسام در بیانیهای ضمن بر عهده گرفتن عملیات استشهادی روز گذشته در تقاطع شهرک صهیونیستی «راموت» که به کشته شدن ۷ شهرکنشین و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد، از شهادت «مثنی ناجی عمر» و «محمد بسام طه» دو مجری این عملیات خبر داد.
در این بیانیه آمده است: قسام به رژیم اشغالگر میگوید که این عملیات بینظیر که از لحاظ زمان و مکان این رژیم را غافلگیر کرد، حاوی پیام روشنی است مبنی بر اینکه تمامی تلاشهای آن برای خشکاندن ریشه مقاومت، تنها به ریخته شدن خون ارتش نازی و شهرکنشینان جنایتکار آن از جایی که گمان نمیکنند و با شدتی که تصورش را نمیکنند، منجر خواهد شد.
قسام همچنین بر شکست همه تلاشهای رژیم اشغالگر در ایجاد بازدارندگی از طریق مجازات جمعی ملت فلسطین تأکید کرد و افزود: این تلاشهای مذبوحانه تنها جرقهای برای انفجار گسترده در برابر رژیم اشغالگر خواهد بود همچنانکه تداوم جنگ نسلکُشی و تجاوزات آن نیز با پایداری مردم ثابت قدم و مقاومت قهرمان آن مواجه خواهد شد.
روز گذشته رسانههای فلسطینی گزارش دادند که ۲ مبارز فلسطینی در تقاطع شهرک صهیونیست نشین «راموت» در شمال شهر اشغالی قدس به داخل یک دستگاه اتوبوس حامل صهیونیست ها تیراندازی کردند.
اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این تیراندازی ۷ صهیونیست کشته و ۱۴ نفر نیز زخمی شدند که در میان آنها هفت نفر جراحتهای شدیدی برداشتند.
