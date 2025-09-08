به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، برای دومین روز پیاپی، فرودگاههای «بن گوریون» و «رامون» را در سرزمینهای اشغالی فلسطین بههمراه یک هدف حساس دیگر، مورد حمله قرار دادند.
سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای رسمی، اعلام کرد: فرودگاه لُد (بن گوریون) در یافا، فرودگاه رامون در اُمالرشراش، و یک هدف حساس در دیمونا با سه فروند پهپاد هدف قرار گرفتند و عملیات با موفقیت کامل به اهداف خود رسید.
در این بیانیه آمده است که این عملیات، که برای دومین روز متوالی انجام شده، در واکنش به ستمهای روا داشتهشده بر ملت فلسطین و مجاهدان عزیز آن و همچنین پاسخی به جنایات نسلکشی و قحطیسازی دشمن صهیونیستی علیه مردم ما در نوار غزه صورت گرفته و نشانهای از پایبندی یمن به موضع خود در نبرد فتح وعدهدادهشده و جهاد مقدس است.
وی افزود: نیروهای مسلح یمن همچنین از عملیاتهای انجامشده در قدس و غزه حمایت کرده و آنها را نشانهای از زنده بودن ملت فلسطین و توانمندی جوانانش در انجام عملیاتهای خاص میداند و این حملات نشان داد تدابیر امنیتی دشمن، هر چقدر هم سختگیرانه باشد، همچنان شکننده و آسیبپذیر است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان بیانیه تاکید کرد که صنعا به حمایت از ملت فلسطین و ایستادگی در کنار آنها تا توقف کامل تجاوزات و لغو محاصره غزه ادامه خواهد داد.
