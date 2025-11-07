به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حمدین صباحی» رئیس حزب الکرامه مصر و دبیر کل «کنگره ملی عربی» (المؤتمر القومی العربی) در سخنانی در بیروت اعلام کرد که عملیات «طوفان الاقصی» توانست پروژه‌های تجزیه‌طلبانه و مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را ناکام بگذارد و نشان دهد که روز آزادی فلسطین نزدیک است.

وی با اشاره به اهمیت این عملیات در تغییر معادلات منطقه‌ای، تأکید کرد که امت عربی باید همواره در صف اول مقابله با اشغالگری قرار گیرد و دفاع از سلاح مقاومت در فلسطین و لبنان را امری حیاتی دانست.

دستاوردهای فرهنگی و سیاسی مقاومت

صباحی در ادامه سخنان خود، از پیروزی زهران ممدانی در نیویورک به عنوان یکی از حامیان فلسطین یاد کرد و این موفقیت را از دستاوردهای مهم عملیات طوفان الاقصی دانست.

وی افزود: درود بر مردم مبارز از غزه تا لبنان و یمن؛ ما به داشتن رهبران شهید افتخار می‌کنیم. نبرد فعلی پایان نیافته و در مراحل بعدی، ابزارهایی چون قلم، صدا و تصویر به اندازه سلاح‌ها نقش تعیین‌کننده خواهند داشت.

دبیرکل کنگره ملی عربی مصر با تأکید بر اهمیت مقاومت فرهنگی و رسانه‌ای، اظهار داشت: هر فرد عربی باید مبارز باشد و سلاح مقاومت نماد شرافت امت و اراده آن برای پایان دادن به اشغالگری است.

وی خاطرنشان کرد که این مقاومت نشان‌دهنده زنده بودن امت اسلامی و استمرار تلاش‌ها برای تحقق آزادی فلسطین است.

کنگره ملی عربی (المؤتمر القومی العربی) یک تشکل سیاسی با حضور چندین شخصیت ملی‌گرای عرب است و خود را ادامه‌بخش کنفرانس عربی می‌داند که در سال ۱۹۱۳ در پاریس برگزار شد این تشکل سیاسی اولین نشست خود را در سال ۱۹۹۰ در تونس برگزار کرد.

