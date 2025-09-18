به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سرهنگ «حسن امینی» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت شامگاه پنج‌شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در نشست صمیمی با پیشکسوتان جهاد و شهادت شهر رشت که در سالن جلسات سپاه ناحیه مرکزی رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در فرآیند تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایستادگی و دفاع مقتدرانه ایران اسلامی در برابر حمله نابرابر رژیم بعث عراق واستکبار جهانی با عزم راسخ فرزندان امام خمینی(ره) و با تاسی از فرهنگ غنی عاشورای حسینی، قدرت عظیم ایران اسلامی را در جهان به اثبات رساند.

وی با اشاره به نقش و ابعاد تاثیرگذار «دفاع مردم» برمحور ولایتِ «امامِ امت» در دوران دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس با وجود رهبریِ‌معنوی، دوراندیشانه و مدبرانه حضرت امام خمینی(ره) الگویی برای ملت های آزاده جهان دربرابر استکبار جهانی و دژی محکم و بازدارنده‌در برابر زیاده خواهان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت با بیان اینکه «بسیج همگانی» و دفاع همه جانبه «مردم» در دفاع مقدس، طنین هماهنگی و انسجام بین مردم و نیروهای مسلح را به رهبری امام خمینی (ره) در دنیا طنین انداز کرد، افزود: وحدت و یکپارچگی راهبردیِ‌ آحاد مردم در برابر نبرد نابرابر جهان علیه ایران اسلامی ماهیت نبرد حق و باطل را برای جهانیان هویدا ساخت.

وی با بیان اینکه انگیزۀ‌ مقاومت و ایثار با تاسی از آموزه های توحیدی و اراده علوی رزمندگان با پشتیبانی مثال زدنی «مردم» تهدید جنگ سخت دشمن را به فرصتی بزرگ برای جهاد در راه خدا به‌منظور اهتزاز پرچم توحید در دنیا تبدیل کرد، گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه‌های معنوی کشور در انتقال و انعکاس فرهنگ، ایثار، شهادت و وطن دوستی مبتنی بر آموزه‌های دینی به نسل جوان هستند.

سرهنگ پاسدار امینی با تاکید به نقش ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان بیان کرد: پیشکسوتان جهاد و شهادت سرمایه های معنوی و فرهنگی ایران اسلامی بوده و همچون نگینی در تاریخ این مرز و بوم همواره درخشان هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هست سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران اسلامی در برابر رژیم متجاوز صهیونی گفت: مقاومت، ایستادگی و همدلی بی‌نظیر مردم و نیروهای مسلح در پیروزی مسلم ایران اسلامی در دفاع مقدس اخیر، نماد شکست قطعی دشمن و استمرار فرهنگ ایثار و شهادت از گذشته تاکنون و در بین نسل جوان بوده است.

وی با بیان اینکه حقیقت جمهوری اسلامی ایران با تعمیق فرهنگ، ایثار شهادت و مقاومت در دهه‌های مختلف عمر پربرکت انقلاب اسلامی، نشان از «قدرت نرم » جمهوری اسلامی ایران است، افزود: ایران اسلامی مبتنی بر آموزه‌های توحیدی و با تاسی از فرهنگ مقاومت حسینی، «فتح قله‌ها» را در پیش گرفته و با ایمانی راسخ در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی تا رسیدن به حکومت مهدوی (عج) گام بر می‌دارد.

