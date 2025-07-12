طالبان: رسیدگی به سیل مهاجران بازگشتی به افغانستان از توان حکومت خارج است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک، با اذعان بر عدم توان این حکومت در امر رسیدگی به مهاجران بازگشتی به افغانستان، خواستار کمک نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه شد.

مجاهد در این گفت‌وگو که روز جمعه (۲۰ تیر) انجام شد، درباره مهاجران بازگشتی از ایران گفت: این یک واقعیت است که تعداد مهاجران برگشته از ایران بسیار زیاد است و توانایی و امکانات در افغانستان محدود است و باید همکاری صورت بگیرد.

وی درباره لزوم کمک‌های بین‌المللی ادامه داد: در این مساله همکاری از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت «آی او ام» ضروری است و دیگر کشورها و نهادها هم باید به افغاستان کمک کنند و همکاری داشته باشند.

سخنگوی طالبان با اشاره به توان محدود حکومت سرپرست افغانستان در رسیدگی به این افراد گفته است: ما تمام تلاش خود را می‌کنم و از تمام امکاناتی که در افغانستان است استفاده می‌کنیم تا به مهاجران رسیدگی شود. ولی امکانات ما کافی نیست، زیرا هجوم مهاجران بی اندازه زیاد و طاقت فرسا است.

مجاهد در پایان گفت است که رسیدگی از طرف امارت اسلامی برای افراد بازگشته از ایران جریان دارد. این رسیدگی‌ها شامل؛ ثبت اشخاص در مرز، درمان، تغذیه، اسکان موقتی، حمل و نقل و کمک نقدی می‌شود.

این اظهارات سخنگوی طالبان در حالی صورت می‌گیرد که بارها مقامات حکومت سرپرست افغانستان از مهاجرین خواسته بودند که به افغانستان بازگردند و نگران امنیت و اشتغال در کشور خود نباشند.

گفتنی است، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ بسیاری از مردم این کشور به دلایل مختلف که مهمترین آن بیکاری و فقر بود، به کشورهای همسایه مهاجرت کردند، که این کشورها به تازگی مبادرت بر بازگرداندن این مهاجرین به کشورشان کرده‌اند.

............

پایان پیام/