پاسخ کابل به ترامپ: حضور آمریکا در افغانستان غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ذاکر جلالی» مشاور وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که حضور نظامی آمریکا در خاک افغانستان به طور کامل غیرممکن شده است.
این موضعگیری در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا درباره ضرورت بازپسگیری پایگاه هوایی «بگرام» صورت گرفت.
جلالی در گفتوگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: مردم افغانستان هرگز حضور نظامی خارجی را نپذیرفتهاند و این موضوع نیز در توافق دوحه مورد تأکید قرار گرفته است.
او افزود: افغانستان و آمریکا میتوانند روابط سیاسی و اقتصادی خود را بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک حفظ کنند، بیآنکه نیازی به وجود پایگاه نظامی آمریکا در خاک افغانستان باشد.
ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرده بود که واشنگتن در پی بازپسگیری پایگاه بگرام است و به موقعیت راهبردی آن در نزدیکی چین اشاره کرد.
پیشتر نیز «فصیحالدین فطرت» رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان تأکید کرده بود که این حکومت با هیچ کشوری ـ از جمله آمریکا ـ درباره پایگاه بگرام مذاکره نخواهد کرد.
او خاطرنشان کرد که حتی حضور یک سرباز خارجی در خاک افغانستان برای امارت اسلامی غیرقابل پذیرش است و کابل هیچ توافقی با آمریکا یا کشورهای دیگر درباره پایگاه بگرام امضا نخواهد کرد.
