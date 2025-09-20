به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رویترز، باربی و پیتر رینولدز، زوج بریتانیایی که به دلایل نامشخص در افغانستان بازداشت شده بودند، سرانجام با تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گری دولت قطر آزاد و روز جمعه به دوحه منتقل شدند.

یک منبع آگاه به روند مذاکرات به رویترز گفته است که آزادی این دو شهروند نتیجه ماه‌ها رایزنی بین دولت بریتانیا، خانواده آن‌ها و مقامات قطری بوده است.

در طول دوران بازداشت، سفارت قطر در کابل نقش کلیدی در برقراری ارتباط میان خانواده رینولدز و مقامات محلی ایفا کرد و حمایت‌های درمانی لازم را نیز برای این زوج فراهم ساخت.

طبق گزارش‌ها، این زوج پس از انجام معاینات درمانی در دوحه، به بریتانیا منتقل خواهند شد. وزارت خارجه بریتانیا نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های قطر، آزادی این دو شهروند را نتیجه همکاری نزدیک دیپلماتیک میان لندن و دوحه دانست.

این رویداد بار دیگر نقش میانجی‌گرانه قطر را در پرونده‌های انسانی و دیپلماتیک برجسته ساخت؛ نقشی که در سال‌های اخیر در موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی پررنگ‌تر شده است.

