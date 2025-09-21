توصیه های آرامبخش در زمان جنگ

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: ترس و اضطراب در شرایط بحران امری طبیعی است؛ اما درعینحال اگر بهخوبی مدیریت نشود میتواند آسیبهایی را برای فرد ایجاد کند. در بحرانی همچون جنگ نهفقط جسم انسان، بلکه روح و روان او هم در معرض خطر قرار میگیرد و چهبسا تأثیر آن بیش از صدمات جسمی باشد.
جبن یا ترس دارای دو جنبه مذموم و ممدوح است. بخش ممدوح آن ترسی عقلانی و بخش مذمومش نشاندهنده ضعف نفس و سستی آن است. بعضی از انسانها در برخی مواقع ترسهای نا بهجا و ناروا از خود نشان میدهند و علامت و نشانه آن این است که آنها در هنگام ایجاد حوادث و بلایا خود را عاجز و ناتوان تصور کرده و به سمت خواری و زبونی پیش میروند. چنین اشخاصی به دلیل ترس نامعقول خود، از دست زدن به کارهای بزرگ خودداری میکنند و پیوسته قلبشان مضطرب و لرزان بوده و همیشه از حوادث دنیا ترسان هستند؛ بنابراین خوفی که از ضعف نفس نشئت بگیرد، مذموم بوده و از رذایل اخلاقی است، اما خوفی که منشأ عقلانی داشته باشد - مثل خوف از خدای بزرگ بهسبب گناه و معصیت - مذموم نبوده، بلکه از فضایل اخلاق و از آداب عبودیت محسوب میشود. ترس از جنگ بخشی از غریزه بقا است که خداوند در وجود ما نهاده و قطعاً سرکوب این ترس نمیتواند آن را رفع کند؛ بلکه این نوع ترس نیازمند مدیریت است تا به ترس مذموم بدل نشود.
توکل:
آنچه انسان در دل بحران به آن نیازمند است روح ایمان است و از مهمترین مصادیقی که ایمان را اثبات میکند توکل بر خداوند است. قرآن میفرماید: «و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را میکند.» (۱)
در شرایط جنگی رجوع به توکل و سپردن تدبیر امور به خداوند از مهمترین راههای آرامشبخش است. ما نهتنها خودمان باید اهل توکل باشیم؛ بلکه لازم است اطرافیان خویش را نیز دعوت به توکل نماییم. انسان بهواسطه توکل به این حقیقت دست مییابد که جهان بیصاحب نیست و خالق جهان خود نگهدارنده آن خواهد بود. به گفته قرآن وقتی خبر جنگ رسید، مؤمنان گفتند:
«خدا ما را بس است و او بهترین پشتیبان است. اینها کسانی بودند که (بعضی از) مردم، به آنان گفتند: "مردم [= لشکر دشمن] برای (حمله به) شما اجتماع کردهاند؛ از آنها بترسید! " اما این سخن، بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: "خدا ما را کافی است؛ و او بهترین حامی ماست".» (۲)
امتحان و ابتلا:
از دیگر اموری که در رفع ترس از جنگ مؤثر است تمرکز بر اصل امتحان و ابتلا الهی است. سختیها و مصائب بخش جدانشدنی از زندگی انسانهاست و در دل هر رنج و سختی حکمت و مصلحتی نهفته است که گاه غفلت از آن منجر به اضطراب میگردد حالآنکه اگر انسان از دریچه امتحان الهی به بحرانها نظر افکند تحمل آن برایش راحتتر خواهد بود و ترسش نیز کمتر خواهد شد. قرآن میفرماید:
«چهبسا چیزی را خوش نداشته باشید، حالآنکه خیرِ شما در آن است و یا چیزی را دوست داشته باشید، حالآنکه شرِّ شما در آن است و خدا میداند و شما نمیدانید.» (۳)
تمرکز بر ثمرات:
ازجمله اموری که میتواند ترس را کم و آرامش را افزون کند توجه به ثمرات سختیهاست. جنگ نیز اگرچه سخت، اما قطعاً فواید و ثمراتی برای جوامع و ملتها دارد. ملتهای مقاوم در طول تاریخ برنده حقیقی بودهاند و با مقاومت توانستهاند سعادت دنیوی و اخروی خود را تأمین کنند. همانگونه که در کلام خداوند آمده است:
«پس بیتردید با دشواری آسانی است.» (۴)
و در آیهای دیگر خداوند به اهل صبر بشارت داده است:
«قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوهها، آزمایش میکنیم؛ و بشارتده به استقامتکنندگان!». (۵)
در سوره زمر آمده است:
«که صابران اجر و پاداش خود را بیحساب دریافت میدارند!» (۶)
تعبیر «به غیر حساب» نشان میدهد که صابران با استقامت برترین اجر و پاداش را در پیشگاه خدا دارند و اهمیت هیچ عملی به پایه صبر و استقامت نمیرسد.
دعا و توسل:
یکی دیگر از راههایی که میتواند ترس را بیرنگ کند بهرهبردن از امور معنوی همچون دعا و توسل است. تشویق افرادی که از جنگ ترسیدهاند به توسل و دعا میتواند ترس و اضطراب آنها را کاهش دهد. قرآن اینگونه بر نقش معنویت در ایجاد آرامش صحه میگذارد:
«آنها کسانی هستند که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است؛ آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش مییابد!» (۷)
مقام معظم رهبری در شرایط جنگ خواندن سوره فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل را برای موفقیت جبهه مقاومت توصیه کردند.
شایعه:
شایعه از مهمترین اموری است که بر ترس افراد اثر مستقیم دارد. پرهیز از شنیدن شایعات و دنبالکردن اخبار جعلی یکی از راهکارهای عملی در رفع این معضل است. امروزه فضای مجازی بهراحتی بستر اخبار جعلی یا همان فیک نیوزها را فراهم آورده و اگر انسان در دل بحرانها توجهی به خوراک فکری خویش نکند و هر خبری را از هر جایی دریافت کند طبیعتاً مضطربتر خواهد شد. در شرایط جنگی وظیفه ما این است که هم خود از شنیدن شایعات پرهیز کنیم و هم دیگران را از این خطا بازداریم.
تقویت معاشرت:
با هم بودن تحمل رنج را کمتر میکند. تقویت روابط خانوادگی و فامیلی و شرکت در فعالیتهای گروهی و اجتماعی میتواند سختی جنگ را کم و ترس از آن را به وادی فراموشی بسپارد. دعوت قرآن به وحدت و پرهیز از فردگرایی نیز بر این مطلب صحه میگذرد، آنجا که میفرماید:
«و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهلبیت (علیهمالسلام)] چنگ زنید.» (۸)
توجه به امدادهای غیبی:
تاریخ اسلام پر است از نمونههایی که لشکریان حق با وجود تعداد اندک درعینحال پیروز شدند چراکه از مددهای غیبی بهرهمند گردیدند. خداوند یاریکردن مؤمنان را وعده داده و تمرکز بر این امدادها میتواند در رفع ترس اثرگذار باشد. قرآن میفرماید:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار میدارد.» (۹)
همدلی:
هر یک از ما در هر جایگاهی که هستیم اعم از پدر، مادر، شهروند، همسایه، دوست و... اجازه دهیم تا دیگران بهآرامی از ترس خود صحبت کنند و بدون سرزنش حرفهای آنها را بشنویم. همدلی با دیگران میتواند به مدیریت ترس کمک کند و بالعکس سرکوب ترس اضطرابهای درونی را افزایش میدهد. باتوجه به الگوگیری فرزندان از والدین بر آنها لازم است تا همدلی را بیشتر کرده و با کنترل و مدیریت ترس خود، آرامش را به فرزندان و اطرافیان القا نمایند.
رسالت تبیین:
همه ما موظفیم به تبیین شرایط جنگی، فلسفه جنگیدن، دلایل و اهداف دفاع مقدس و همچنین تشریح مؤلفههای بصیرت و دشمنشناسی برای مردم بپردازیم و با آگاهیبخشی ترس را در وجود دیگران تعدیل کنیم. گره زدن مقاومت به مسئله ظهور و برپایی عدالت در جهان و رسیدن به صلح پایدار نیز در این امر نباید نادیده گرفته شود.
نتیجهگیری:
ترس و اضطراب در شرایط بحران امری طبیعی است؛ اما اگر بهدرستی مدیریت نشود تبدیل به ترس مذموم میشود. ایمان به خداوند و توکل بر او میتواند ترس را کم کند. در شرایط جنگی لازم است هم به تقویت توکل خویش توجه کنیم و هم دیگران را به توکل داشتن دعوت نماییم. نگاهکردن به سختیها از دریچه امتحان و ابتلای الهی و توجه به ثمرات و پاداشهای صبر و استقامت نیز به کاهش ترس و افزایش تابآوری کمک میکند. از دیگر اموری که میتواند تسکین قلبها را به ارمغان آورد توسل و دعا است، افرادی که اهل دعا و ذکر باشند احساس آرامش بیشتری را تجربه میکنند. پرهیز از شایعات و اخبار جعلی که بستر اضطراب را فراهم میکنند و همچنین تقویت معاشرت و روابط اجتماعی برای تابآوری جمعی، از دیگر راهکارهای عملی هستند. توجه دادن مردم به امدادهای غیبی و وعدههای الهی مبنی بر یاری مؤمنان نیز در ایجاد امید و رفع ترس مؤثر است. علاوه بر آنچه ذکر شد همدلی با یکدیگر و گوش سپردن به نگرانیهای اطرافیان بدون سرزنش و همچنین رسالت تبیین و آگاهیبخشی در مورد فلسفه و اهداف مقاومت، به تعدیل ترس و تقویت بصیرت کمک شایانی میکند.
پینوشتها:
۱. «وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»، طلاق، آیه ۳
۲. «الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ»، آلعمران، آیه ۱۷۳
۳. «وَعَسَیٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ ۖ وَعَسَیٰ أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ ۗ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، بقره، آیه ۲۱۶
۴. «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا»، شرح، آیه ۵
۵. «وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ»، بقره، آیه ۱۵۵
۶. «إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ»، زمر، آیه ۱۰
۷. «الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، رعد، آیه ۲۸
۸. «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، آلعمران، آیه ۱۰۳
۹. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، محمد، آیه ۷
