هوای قم در وضعیت «خطرناک» قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با توجه به اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست استان امروز یکشنبه مورخ ۳۰ شهریور ماه، شاخص کیفیت هوای شهر قم با عدد ۳۷۲ به علت آلاینده ذرات معلق PM10 «در وضعیت خطرناک» قرار دارد.
توصیه می شود، افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان، مبتلایان آسم و زنان باردار باید از منزل خارج نشوند و فعالیت های خود را به حداقل برسانند و افراد دیگر باید از فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب نمایند.
دانشگاه علوم پزشکی قم به همشهریان توصیه کرد:
-
همشهریان عزیز جهت حفظ سلامت خویش توصیه های بهداشتی و خود مراقبتی را رعایت نمایند تا اثرات نامطلوب گرد و غبار هوا بر سلامت خود به حداقل برسد.
-
به منظور کاهش تماس مستقیم با آلاینده هوا، شهروندان به ویژه افراد حساس شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی و تنفسی از خروج غیرضروری از ساختمان ( منزل یا محل کار ) پرهیز نمایند و همواره هشدارهای اداره هواشناسی و شاخص کیفیت هوا که توسط مرکز بهداشت استان اعلام می گردد مورد توجه قرار گیرد.
-
اگر الزاماً بایستی در فضای آزاد فعالیت کنید زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهید.
-
افرادی که به اقتضای کاری چند ساعت در فضای باز قرار می گیرند از ماسک تنفسی مناسب و استاندارد نظیر N95 و FFP2 استفاده نمایند و در صورت عدم دسترسی، استفاده از ماسک های جراحی سه لایه مورد تایید وزارت بهداشت نیز تا حدودی موثر خواهد بود.
-
در خانه یا محیط های بسته بمانید و درب و پنجره ها را بسته نگهدارید.
-
در صورت امکان در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید.
-
در زمان وقوع پدیده گردوغبار از تفریحات در فضای باز از قبیل حضور در پارک ها و پیاده روی خودداری گردد.
-
ورزشکاران در زمان وقوع پدیده گردوغبار، در فضای باز ورزش نکنند و از انجام فعالیت های بدنی شدید و ورزش سنگین به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم یا بیماری های قلبی عروقی هستید خودداری نمایند.
-
با توجه به کاهش میدان دید افقی در محورهای مواصلاتی استان و امکان بروز تصادفات، احتیاطات و تدابیر لازم توسط رانندگان خودروها اتخاذ گردد.
-
به منظور کاهش استرس به سیستم قلب و عروق از استعمال محصولات دخانی از قبیل سیگار و قلیان خودداری نمایید.
-
جهت تسهیل خروج املاح و ذرات آلوده از بدن، نوشیدن آب زیاد توصیه می گردد.
-
شستشوی صورت با آب و صابون و نیز شستشوی مجاری تنفسی فوقانی به منظور کاهش عوارض و حساسیت موثر می باشد.
-
استفاده از رژیم غذایی مناسب از قبیل استفاده کافی از سبزیجات و میوه جات از قبیل سیب، لیمو، کلم، کرفس، فلفل و …. و مصرف شیر و لبنیات کم چرب توصیه می گردد.
-
اگر دارای آسم هستید یا نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده نمودید برنامه درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت نمایید.
-
متصدیان واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی موکداً از قرار دادن محصولات غذایی آماده مصرف از قبیل آجیل و خشکبار، آبمیوه و بستنی، اغذیه و تجهیزات مورد استفاده در خارج واحد و کنار معابر عمومی در معرض آلودگی گردوخاک خودداری نمایند.
