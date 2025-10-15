روز غذا یا روز ریاکاری غرب؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: در تقویم جهانی، روزی به نام "روز غذا" وجود دارد که توسط سازمانهای بینالمللی و کشورهای غربی با هدف تاکید بر اهمیت امنیت غذایی و مبارزه با گرسنگی در جهان گرامی داشته میشود. اما آیا این نامگذاری چیزی جز یک ریاکاری آشکار است؟ در حالی که غرب با شعارها و جشنهای نمادین سعی در نشان دادن چهرهای انساندوستانه دارد، در عمل، تحریمهای غذایی و محاصرههایی مانند آنچه در غزه رخ میدهد، نشاندهنده سیاستهای دوگانه و غیرانسانی آنهاست.
تحریم غذایی غزه
جنایتی پنهان در سایه شعارها در سالهای اخیر، غزه با وجود مقاومت عزتمندانه به یکی از قربانیان رنج و گرسنگی تبدیل شده است. مردم این منطقه با حملات نظامی و ویرانیهای گسترده مواجه هستند و تحریمهای غذایی و دارویی که توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت کشورهای غربی اعمال میشود نیز جان هزاران انسان بیگناه را به خطر انداخته است. در حالی که کودکان غزه از گرسنگی و کمبود دارو میمیرند، نهادهای بین المللی ترجیح میدهد سکوت کند یا حتی از این سیاستهای غیرانسانی حمایت نماید. این تناقض آشکار بین شعارها و اقدامات، روز غذا را به یک هجو اجتماعی تبدیل کرده است.
روز غذا یا روز توجیه سیاستهای استعماری؟
نامگذاری روزی به نام "روز غذا" زمانی معنا دارد که جامعه بینالمللی به طور واقعی برای پایان دادن به گرسنگی و محاصرههای غذایی تلاش کند. اما در عمل، این روز به ابزاری برای توجیه سیاستهای استعماری و سلطهجویانه تبدیل شده است. کشورهای غربی که خود را مدافع حقوق بشر و امنیت غذایی معرفی میکنند، در عمل نقش اصلی را در تحریمها و محاصرههایی ایفا میکنند که باعث رنج میلیونها انسان میشود. این سیاستهای دوگانه نه تنها غیراخلاقی است، بلکه نشاندهنده بیاعتنایی عمیق به جان و حقوق انسانهاست.زمان آن رسیده که غرب به ریاکاری خود پایان دهد. نامگذاری روزی به نام "روز غذا" زمانی معنا خواهد داشت که تحریمهای غذایی برداشته شود و مردم غزه و سایر مناطق تحت استعمار جهان سلطه بتوانند به حقوق اولیه خود دسترسی داشته باشند. تا آن زمان، این روز چیزی جز یادآوری سیاستهای غیرانسانی و دوگانه غرب نخواهد بود.
مردم ایران اسلامی همراه با تمام آزادی خواهان جهان تا پیروزی نهایی کنار جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه ایستاده اند و تا لحظه ظهور منجی دست از حمایت و پشتیبانی مظلومان عالم بر نمی داریم.ریاکاران و مکاران عالم بدانند که دیگر زمان فریفتن افکار عمومی جهانیان با شعارها و تبلیغات رنگارنگ به سر رسیده است و زمانه زمانه بیداری اسلامیست ، اسلام دین یاری مظلومان و مستضعفین جهان است و مبارزان اسلامی دست جنایتکاران را از سفره مظلومان کوتاه خواهند کرد.
