گسترش موج جهانی تحریم رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در تحلیلی تازه از گسترش بی‌سابقه جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی خبر داده و می‌نویسد که جنگ دو ساله غزه، این جنبش را از یک حرکت حاشیه‌ای به جریانی اصلی و تأثیرگذار در افکار عمومی جهان تبدیل کرده است.

گاردین با مقایسه این روند با جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی، به نمونه‌های متعددی از موج جهانی تحریم اشاره می‌کند:

• در حوزه فرهنگ و هنر، هزاران هنرمند، نویسنده و سینماگر بین‌المللی با تحریم نهادهای فرهنگی رژیم صهیونیستی همراه شده‌اند؛ حتی احتمال حذف این رژیم از رقابت‌های یوروویژن جدی‌تر از همیشه مطرح است.

• در عرصه ورزش، فشار بر فیفا و یوفا برای تعلیق رژیم صهیونیستی افزایش یافته و چهره‌های سرشناس فوتبال از این مطالبه حمایت کرده‌اند.

• در حوزه اقتصاد، شرکت‌ها و برندهای مرتبط با این رژیم هدف کمپین‌های گسترده مردمی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به اعتراف نتانیاهو، نشانه‌ای از انزوای اقتصادی فزاینده است و او را به سخن گفتن از ضرورت تبدیل اسرائیل به یک «ابر اسپارتا» واداشته است.

به نوشته گاردین، این تحول حاصل ترکیبی از تغییر نسل، انزجار افکار عمومی از جنایات غزه و بی‌اعتمادی فزاینده به کابینه راست افراطی نتانیاهو است. عمر برغوثی، از بنیان‌گذاران جنبش تحریم (BDS)، در این‌باره می‌گوید: «چنین موجی از همبستگی جهانی را هرگز تجربه نکرده بودیم.»

در جمع‌بندی، گاردین تأکید می‌کند که جنگ روایت‌ها به‌وضوح در حال چرخش به نفع آرمان فلسطین است. جنبش جهانی تحریم، اکنون به ابزاری کارآمد برای فشار غیرنظامی و فرسایش مشروعیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این انزوای روزافزون، که یادآور فروپاشی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی است، نشان می‌دهد ابتکار عمل در عرصه افکار عمومی جهانی به‌تدریج از تل‌آویو سلب و به سوی محور مقاومت و حامیان آرمان فلسطین منتقل شده است.

