نماز جمعه غرب کابل با موضوع حرمت خودکشی برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته جمعه بیست‌وششم ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هجری قمری برابر با ۲۸ شهریور۱۴۰۴ هجری خورشیدی، نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در غرب کابل با حضور گسترده نمازگزاران زن و مرد و به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین الحاج استاد زاهدی، مسئول و عضو ارشد دفتر آیت‌الله محقق کابلی و تحت اشراف آیت‌الله فاضلی، اقامه گردید.

در خطبه نخست، استاد زاهدی ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، درباره تفسیر سوره «همزه» سخن گفت و با اشاره به روایت امام جعفر صادق (ع) یادآور شد: «کسی که این سوره را در نمازهای واجب بخواند، خداوند فقر را از او دور کرده، رزق و روزی‌اش را گسترش می‌دهد و از مرگ‌های ناگهانی و ناخوشایند حفظ می‌شود.» وی همچنین هشدارهای قرآن در خصوص تکبر، غیبت و مال‌دوستی را یادآور شد و آن‌ها را از ریشه‌های خودخواهی بشر دانست.

در خطبه دوم، استاد زاهدی بار دیگر بر تقوا و پرهیز از گناه تأکید کرد و به صورت مبسوط درباره حرمت خودکشی از منظر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) سخن گفت. وی خودکشی را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره دانست که مغایر با کرامت انسانی و خواست الهی است و جامعه ایمانی را به صبر، توکل و پایداری در برابر مشکلات فراخواند.

طرح موضوع «حرمت خودکشی» از سوی خطیب نماز جمعه در غرب کابل، هرچند از منظر دینی امری مهم و بازدارنده است، اما انتقاد اساسی اینجاست که این بحث در خلأ اجتماعی بیان نمی‌شود. واقعیت تلخ این است که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، سرکوب آزادی‌های فردی و به‌ویژه بسته‌شدن راه‌های امید برای جوانان، باعث افزایش چشمگیر آمار خودکشی در کشور شده است. در چنین شرایطی، تنها تکرار حرمت شرعی این عمل کافی نیست؛ بلکه لازم است مسئولان دینی و سیاسی به جای بسنده‌کردن به نصیحت، به ریشه‌های این بحران اجتماعی ـ از فقر و بیکاری تا سرکوب و تبعیض ـ بپردازند و برای کاهش آن راهکارهای عملی و انسانی ارائه کنند.

