به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ در این دیدار که با حضور شیخ مدارعلی کریمی بامیانی، معاون وزارت شهرسازی و مسکن حکومت سرپرست و شماری از علما و بزرگان هزاره و اهل تشیع افغانستان برگزار شد، ابتدا برای شهدای زلزله اخیر شرق کشور اتحاف دعا صورت گرفت و از کمک‌های مردمی و دولتی قدردانی شد. شیخ کریمی سپس با اشاره به چالش‌های سیاسی و اجتماعی کشور، خواستار توجه جدی حکومت به ارائه راهکارهای عملی شد.

استاد احمدی سمنگانی نیز به نمایندگی از بزرگان حاضر، مشکلات مردم در استان‌ها، به‌ویژه غرب کابل، و وضعیت دشوار مهاجرین افغانستان را مطرح کرد.

همچنین باید دانست که جامعه هزاره و اهل تشیع افغانستان با چالش‌های متعددی در زمینه امنیت، تبعیض و محدودیت‌های اجتماعی مواجه‌اند که نیازمند پاسخ روشن و برنامه‌ریزی جدی حکومت سرپرست افغانستان است.

در مقابل، الحاج مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و بازگشت‌کنندگان، ضمن خوشامدگویی به هیئت، وعده داد که حکومت برای حل مشکلات همکاری خواهد کرد و خواسته‌های جامعه هزاره و اهل تشیع را به رهبری منتقل خواهد نمود.

منتقدان معتقدند که تکرار وعده‌های بدون پشتوانه، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه فاصله میان مردم و حاکمیت را بیشتر می‌سازد.

جامعه شیعه افغانستان انتظار دارد حکومت به‌جای سخنان تکراری، اقدام عملی در زمینه امنیت، مشارکت سیاسی، رفع تبعیض و بهبود وضعیت مهاجرین را در پیش بگیرد.

