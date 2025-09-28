نقشه راه سعادت: یک مسیر برای همه بشریت

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: در پاسخ به این سؤال که «آیا میتوان گفت اسلام، زنان را موجوداتی پستتر از مردان و سعادت را مخصوص مردان میداند»، باید گفت، اسلام زنان را موجوداتی پستتر از مردان قرار نداده (۱) و سعادت را نیز مخصوص مردان نمیداند (۲). معارف دین مجموعه به هم پیوسته و منسجمی است که باید با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. در مورد جهنمی بودنِ بیشتر زنان، سه حدیث با سندهای متفاوت وارد شده است؛ از جمله «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ؛ پیامبر اکرم (ص) در خطبهای به زنان فرمود: اکثر شما اهل جهنم هستید» (۳). به فرض اینکه سند احادیث خدشهای نداشته باشند، روایت به طور مطلق قابل پذیرش نیست؛ زیرا با توجه به دلیل عقلی، نص صریح آیات قرآن و سایر روایات، روشن میشود، جنسیت زن، موجب جهنمی شدن او نیست.
الف: مخالفت با عقل:
انسان نقشی در جنسیت خود ندارد و اختلاف جنسیتی مربوط به صفات خلقت است که خداوند به انسان عطا کرده است؛ ازاینرو، عقلاً محال است که خداوند عادل و حکیم، انسان را بهخاطر صفت ذاتی که اختیار انسان دخالتی در آن نداشته مؤاخذه و گرفتار عذاب کند (۴).
ب: مخالفت با آیات قرآن:
آیات فراوانی (۵) در پیوند با بعد معنوی زن نازل شدهاند و ملاک برتری را کرامت انسانی قرار دادهاند. «وَ مَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثیَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لَا یُظْلَمُونَ نَقِیرًا؛ و هر کس- مرد یا زن- از عملهای شایسته (چیزی) به جا آورد در حالی که مؤمن باشد، چنین کسانی داخل بهشت میشوند و حتی به اندازه نقطه پشت هسته خرما مورد ستم واقع نمیشوند و از استحقاقشان کم نمیگردد» (نساء/ ۱۲۴). بنابراین ملاک بهشت و جهنم رفتن ایمان و عمل صالح است.
آیهای که زنانی را نمونه و الگوی همه انسانها معرفی میکند «وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ؛ و خداوند برای کسانی که ایمان آوردهاند زن فرعون را مثل زده» (۶) (تحریم/ ۱۱). بر این اساس زن و مرد، در طی مسیر سعادت و بهرهمندی از رحمت و مغفرت الهی یکسان هستند و هرگز جنسیت انسان علت جهنمی شدن او نیست.
ج. مخالفت با بسیاری از روایات:
_ روایاتی وجود دارد که محبت به زنان ستایش شده است. امامصادق (ع) فرمود: «دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است» (۷). از آنجا که دوست داشتن جهنمیها از ساحت معصومین دور است؛ بنابراین، نمیتوان گفت زنان که محل تکون و ایجاد حیات هستند جهنمیاند (۸).
_ با توجه به علتی که در ادامه روایت مذکور آمده، صریحاً جهنمی بودن همه زنان رد میشود. پیامبر اکرم (ص) در بیان این علت فرمودهاند «إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعَشِیرَةَ؛ شما بسیار لعن میکنید و نسبت به عشیره خود کافر (ناسپاس) هستید» (۹).
بر اساس دلیل عقلی و جمع بین روایات میتوان دریافت، ملاک ورود به جهنم، جنسیت نیست، بعلاوه به همه زنان اختصاص ندارد بلکه فقط مخصوص زنانی است که در انجام تکالیف الهی کوتاهی میکنند و وظایف همسری خویش را انجام نمیدهند؛ این کوتاهی موجب محرومیت از بهشت میشود (۱۰). چنانچه گاهی معلم یا مدیر مدرسه دخترانه خطاب به دانشآموزان یک کلاس اعلام میکند شما از اردو محروم شدید چراکه در انجام تکالیف خود کوتاهی کردید. این سخن مدیر، نه به معنی جریمه همه دانشآموزان مدرسه و نه به دلیل دختر بودن آنهاست.
