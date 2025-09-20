اجرای بیش از ۵۰۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس مازندران

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - سرهنگ «محمدحسن سلامی» امروز شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در نشست هماهنگی برنامه هفته دفاع مقدس و مقاومت مازندران، با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته فرصتی است برای بزرگداشت رشادتها و ایثارگریهای ملت ایران و جوانان فداکار، و دفاع مقدس قلهای از مقاومت و سلحشوری ملت ایران محسوب میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، دفاع مقدس را دانشگاهی با فضیلت خواند که شاگردان آن درس ایثار، فداکاری و شهادت برای خدا را آموختند و افزود: رزمندگان پیش از استفاده از تجهیزات نظامی، به ایمان، تقوا و معنویت مجهز شدند و ملت ایران این دوران را به عنوان مدرسه عشق و مکتب مقدس میشناخت.
وی با بیان اینکه جبهههای دفاع مقدس جبهه نور در برابر ظلمت و جبهه حق در برابر باطل بودند، ادامه داد: امروز نیز انقلاب اسلامی نیازمند مجاهدتهای مستمر است و باید روحیه ایثار و معنویت در جامعه و به ویژه میان جوانان ترویج شود.
سلامی با اشاره به مقاومت مردم ایران در سختترین تحریمها گفت: مردم ایران در کنار نیروهای مسلح مقتدرشان با فداکاری و از جان و مال خود گذشتن، موفقیتهای بزرگی کسب کردند و این دستاوردها باید به نسلهای جدید منتقل شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران از برنامههای هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و افزود: بیش از ۵۰۰۰ برنامه شامل تجلیل و تکریم رزمندگان و پیشکسوتان، عطرافشانی گلزارهای شهدا، نمایشگاهها، فعالیتهای فرهنگی و هنری، نشستهای علمی و مذهبی و برنامههای ویژه مدارس و دانشگاهها برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: دانشگاهها، حوزههای علمیه، مساجد، بسیج و نیروهای مسلح محور اصلی برنامهها هستند و شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به ریاست استاندار تشکیل شده است. همچنین شهرداریها و نهادهای فرهنگی در فضاسازی شهری و تبلیغات فرهنگی مشارکت فعال دارند.
سلامی درباره فعالیتهای مدارس گفت: زنگ مقاومت در تمامی مدارس استان با حضور رزمندگان دفاع مقدس نواخته میشود و در حوزه کودکان و نوجوانان نیز برنامههای آموزشی و فرهنگی گستردهای توسط کانون پرورش فکری و سایر دستگاههای مرتبط اجرا خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران در پایان تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و سازمانهای مرتبط در برگزاری این برنامهها مشارکت دارند تا فرهنگ ایثار، مقاومت و ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده منتقل شود.
