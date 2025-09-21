به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان قم، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، با حضور سرهنگ فلاح، معاون اجرایی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) و اصحاب رسانه در مجتمع آیتالله سعیدی شهر قم برگزار شد.
دفاع مقدس؛ آیینهای تمامنما از مقاومت اسلام در برابر استکبار
به گزارش خبرنگار ابنا، سرهنگ فلاح در ابتدای این نشست، ضمن تبریک فرارسیدن چهلوپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدس هشتساله، جلوهای عظیم از همبستگی ملی، رشادت بیبدیل رزمندگان و ایثار و ایستادگی مردم مؤمن ایران اسلامی بود. وی افزود: «این دوران پرافتخار و پیروزمند، قلهای بلند در تاریخ پایداری ملتها و آیینهای تمامنما از مقاومت اسلام در برابر جبهه کفر و استکبار است. هدایت حکیمانه حضرت امام (ره) بنیان فکری آن حرکت عظیم را شکل داد و امروز نیز با زعامت مقام معظم رهبری، تداوم همان مسیر در قالب جبهه مقاومت جهانی با قوت بیشتری در حال حرکت است».
پیوند دستاوردهای دفاع مقدس با پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت
معاون اجرایی سپاه استان قم با اشاره به شرارتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: «شکست سهمگینی که با الهام از آموزههای دفاع مقدس و با رهبری داهیانه حضرت آیتالله امام خامنهای در جنگ تحمیلی دوازدهروزه به رژیم غاصب صهیونیستی تحمیل شد، گواهی بر ایستادگی ملت ایران است». وی تصریح کرد: «پیروزیهای اخیر ملت ایران در برابر دشمنان، برگرفته از آموزههای هشت سال دفاع مقدس است. ما باید این دو مقطع تاریخی را به هم پیوند بزنیم و از آن درس بگیریم».
سرهنگ فلاح با بیان اینکه هفته دفاع مقدس، «هفته تبیین» است، گفت: «باید نقش مردم، امام و ولایت را در مواقع بحرانی به تصویر بکشیم. جوانانی که جنایت دشمن و ازخودگذشتگی رزمندگان را ندیده بودند، در این دوازده روز عمق جنایت دشمن را مشاهده کردند».
ایشان با تأکید بر نقش اصحاب رسانه در امیدآفرینی، افزود: «مردم ما اکنون بیش از پیش به امید نیاز دارند. شما اصحاب رسانه دارای نقش اساسی در تولید امید برای جامعه هستید و در جنگ دوازدهروزه نیز نقش غیرقابلانکاری در ایجاد همبستگی و اعتمادسازی ایفا کردید».
تبیین محورهای هفتگانه در برنامههای هفته دفاع مقدس
وی در ادامه به تشریح محورهایی پرداخت که در برنامههای امسال مورد تبیین قرار خواهند گرفت:
- قدرت دفاعی و همافزایی راهبردی نیروهای مسلح برای ایجاد بازدارندگی مؤثر.
- جایگاه رفیع ولایت فقیه به عنوان محور هدایت الهی نظام اسلامی.
- نقش تاریخی و حماسی تمام اقشار ملت ایران در دفاع از میهن اسلامی.
- نهادینهسازی ارزشهای ایثار، مقاومت و اخلاص با بهرهگیری از آموزههای عاشورایی.
- ابعاد عقلانی و راهبردی دفاع مقدس و پیوند آن با نیازهای امروز و فردای کشور.
- جایگاه والای ایستادگی، ایثار و شهادت در ارتقای امنیت ملی و اقتدار راهبردی.
- نقش دفاع مقدس در خودکفایی نیروهای مسلح و تابآوری ملت ایران.
تشریح برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قلهایم»
سرهنگ فلاح با اعلام شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «ما فاتحان قلهایم»، به روزشمار این هفته اشاره کرد و جزئیات بیش از ۷۰ عنوان برنامه شاخص و ۱۱۵ مراسم در سطح استان را به شرح زیر اعلام نمود:
- مراسم و همایشها:
مراسم نکوداشت هفته دفاع مقدس در حرم مطهر حضرت معصومه(س)،
همایش «راویان واقعیت»،
گردهمایی اساتید بسیجی در گلزار شهدا،
برگزاری ۵۰۰ یادواره شهدای «لالههای روشن» در مدارس،
یادواره شهدا در دانشگاه قم با حضور یکی از فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح،
همایش تکریم ۱۶۰ فرمانده پیشگام و همایش استانی معلمان ایثارگر.
- نمایشگاهها:
نمایشگاه فرهنگی-هنری در ۷ بوستان شاخص،
نمایشگاه «اقتدار و توانمندی موشکی ایران» در مصلای پردیسان،
نمایشگاه ادوات نظامی و فرهنگی در کوه خضر نبی،
نمایشگاه کتاب و عکس در ۳۰ پایگاه بسیج،
نمایشگاه رزمی-تبلیغی در حرم مطهر و مدرسه فیضیه
و نمایشگاه کاریکاتور «حجو دشمن» در نگارستان اشراق.
- برنامههای فرهنگی و رسانهای:
آغاز پویشهای فضای مجازی و کتابخوانی،
رویداد رسانهای «فاتحان قلهایم»،
برنامه زنده تلویزیونی هر شب از باغموزه دفاع مقدس با حضور فرماندهان نیروهای مسلح،
جشنواره سرود و اجرای تئاتر خیابانی در نقاط مختلف شهر.
- رژه و برنامههای میدانی:
رژه موتوری «فاتحان خیبر» در روز اول
و رژه موتوری دیگری در روز دوم هفته از بلوار پیامبر اعظم(ص) تا مسجد مقدس جمکران با همکاری فراجا،
همایش پیادهروی خانوادگی و مسابقات ورزشی در ۲۰ رشته.
- خدمات اجتماعی و محرومیتزدایی:
اختتامیه طرح «شهید عجمیان» و بهسازی ۱۵۰ مدرسه،
اعزام گروههای جهادی-پزشکی (طرح شهید رهنمون)،
ویزیت رایگان در بیمارستانهای سپاه،
مرمت ۴۵ منزل محرومین (پویش بنای همدلی)،
اهدای بستههای لوازمالتحریر،
آزادسازی زندانیان نیازمند،
برپایی میز خدمت حقوقی
و افتتاح پروژههای محرومیتزدایی و طرح «جهاد روشنایی».
پاسخ به سوالات خبرنگاران
در بخش پایانی این نشست، سرهنگ فلاح در پاسخ به سوالی درباره عدم برگزاری رژه نیروهای مسلح گفت: «امسال با توجه به محدودیتهای اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، رژه منسجم برگزار نخواهد شد. ما با دشمن در وضعیت قطع آتش هستیم، نه آتشبس. هر لحظه امکان دارد دشمنی که خطوط قرمز را عبور کرده، مشکلی ایجاد کند، لذا تصمیم بر این شد که رژه متمرکز نداشته باشیم».
وی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که خواستار نمایش دستاوردهای مقابله به مثل در برابر دشمن بود، به نقل از سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، گفت: «ما ضرباتی به دشمن وارد کردهایم که بسیار سنگینتر از عینالاسد بوده، اما نه دشمن آن را اعلام میکند و نه ما میتوانیم اعلام کنیم. قطعاً دشمن ضربات سختی از ما خورده و خواهد خورد».
