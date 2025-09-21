ترامپ این مرتبه با لحنی تهدیدآمیز خواستار پس گرفتن پایگاه بگرام افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم در چند روز اخیر خواستار پس گرفتن پایگاه هوایی بگرام افغانستان از طالبان شد.

ترامپ شب گذشته (شنبه ۲۹ شهریور) در شبکه اجتماعی خود به نام تروث سوشال ‏نوشت: ‌‏«اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که آن را ساخته‌اند، ‏یعنی ایالات متحده آمریکا، پس ندهد، اتفاقات بدی خواهد افتاد!!!»‏

او که چند روز قبل در سفر به انگلستان خواستار بازپس‌گیری این پایگاه از طالبان شده بود، این مرتبه با لحنی تهدیدآمیز خواستار تسلیم این پایگاه هوایی به آمریکا شد.

ترامپ در سفر به انگلیس در روز پنجشنبه درباره اهمیت این پایگاه گفته بود: «این پایگاه تنها یک‌ ساعت با جایی که چین تسلیحات هسته‌ای خود را تولید می‌کند، فاصله دارد.»

فصیح‌الدین فطرت، رییس ستاد ارتش طالبان امروز (۳۰ شهریور) در واکنش به تهدید ترامپ، گفت در بیست سال جنگ علیه آمریکا و متحدانش این را ثابت کردیم که از زورگویی نمی‌ترسیم.

پایگاه هوایی بگرام، در ۴۰ کیلومتری پایتخت افغانستان که حدود بیست سال در اختیار نیروهای آمریکایی بود، پس از تسلط طالبان بر این کشور در سال ۲۰۲۱، با تمام تجهیزاتش به این گروه واگذار شد و این مساله دائما انتقاد ترامپ را از بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا به همراه داشت.

