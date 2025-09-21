پاسخ طالبان به ترامپ: آمریکا از زور و تهدید استفاده نکند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار پیام تهدیدآمیز ترامپ مبنی بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام افغانستان، حکومت طالبان در پاسخ وی بیانهای صادر کرد و تعهدات طرفین در توافق دوحه را متذکر شد.
در این بیانیه که امروز (یکشنبه 30 شهریور) صادر شده گفته است: آمریکا در توافقنامهی دوحه تعهد سپرده بود که از زور و تهدید برعلیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان استفاده نمیکند و در امور داخلی آن مداخله نخواهد کرد.
در بیانیه همچنین آمده است که در تمامی مذاکرات دوجانبه، به امریکا بهروشنی تفهیم شده است که استقلال و تمامیت ارضی افغانستان اولویت غیرقابلچشمپوشی برای حکومت افغانستان میباشد.
طالبان در پاسخ ترامپ یادآوری کرده است که به جای تکرار تجربههای ناکام گذشته، باید راهکار مبتنی بر واقعبینی و عقلانیت اختیار گردد.
حکومت طالبان در این بیانیه همچنین بر پایبندی به اصول شرعی، سیاست خارجی متوازن و اقتصادمحور تأکید کرده و خواهان مناسبات مثبت بر اساس منافع مشترک با تمام کشورها، از جمله ایالات متحده، شده است.
شب گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که آن را ساختهاند، یعنی ایالات متحده آمریکا، پس ندهد، اتفاقات بدی خواهد افتاد!!!»
...........
پایان پیام/
نظر شما