استرالیا و کانادا رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناختند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو کشور استرالیا و کانادا امروز یکشنبه اعلام کردند که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

بر اساس اعلام «اس بی سی»، استرالیا رسماً فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت و به این ترتیب به یکی از بیش از ۱۵۰ کشوری تبدیل شد که این کار را انجام داده‌اند. این اقدام در ماه اوت مورد بررسی قرار گرفت، اما امروز یکشنبه در بیانیه مشترکی توسط آنتونی آلبانیزی نخست وزیر و پنی وانگ وزیر امور خارجه این کشور رسمیت پیدا کرد.

در بیانیه صادره از سوی نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در این خصوص آمده است: استرالیا آرمان‌های مشروع و دیرینه مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل را به رسمیت می‌شناسد. اقدام امروز برای به رسمیت شناختن، نشان دهنده تعهد دیرینه استرالیا به راه حل (موسوم به) دو دولتی است که همواره تنها راه برای صلح و امنیت پایدار است.

این بیانیه که توسط کانادا و انگلیس نیز تایید شد در حالی منتشر گردید که هیئتی از استرالیا به ریاست نخست وزیر برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده است.

از سوی دیگر، «سی بی سی» در این باره خبر داد: بر اساس بیانیه‌ای که دفتر مارک کارنی نخست وزیر کانادا امروز یکشنبه منتشر کرد، این کشور اکنون رسماً کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد و این کار را با شرکای بین‌المللی خود انجام می‌دهد تا چشم‌انداز راه‌حل موسوم به دو دولتی را حفظ کند.

دفتر نخست وزیر کانادا (PMO) در این ارتباط اضافه کرد: طی دهه‌های متمادی، تعهد کانادا به [راه حل دو دولتی] بر این انتظار استوار بود که این نتیجه در نهایت به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده حاصل شود.

..............................

پایان پیام/