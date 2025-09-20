به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه پرتغال شامگاه جمعه اعلام کرد که این کشور روز یک‌شنبه، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

این تصمیم در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ شده و انتظار می‌رود حدود ۱۰ کشور دیگر نیز در همین راستا اقدام کنند.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی وزارت خارجه پرتغال منتشر شده، آمده است: «پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و این اعلام رسمی در روز یک‌شنبه ۲۱ سپتامبر انجام خواهد شد.»

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای دیگری از جمله فرانسه، بلژیک و کانادا نیز قصد دارند هفته آینده در سازمان ملل متحد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

در حال حاضر، حدود ۱۵۰ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال، حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی از این اقدام، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه در شرق و جنوب شرقی این اتحادیه، از مدت‌ها پیش کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

در جریان جنگ ادامه‌دار رژیم صهیونیستی علیه غزه، سه کشور اروپایی اسپانیا، ایرلند و اسلوونی نیز سال گذشته اقدام به شناسایی رسمی کشور فلسطین کردند.

