تصویب قطعنامه «تشکیل کشور فلسطین» و «خلع سلاح حماس» در مجمع عمومی سازمان ملل

۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸
کد خبر: 1726408
تصویب قطعنامه «تشکیل کشور فلسطین» و «خلع سلاح حماس» در مجمع عمومی سازمان ملل

متن این طرح به صورت مشترک توسط فرانسه و عربستان سعودی تهیه شد. این طرح از راه حل دو کشوری برای اسرائیل - فلسطین حمایت و حمله ۷ اکتبر حماس را محکوم می کند. امریکا و اسرائیل به این طرح رای منفی دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب طرحی، از تأسیس کشور فلسطین حمایت کرد و از حماس خواست سلاح‌ خود را تسلیم کند. ایران در رأی‌گیری حاضر نشد و غایب بود.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت آرا «بیانیه نیویورک» را تصویب کرد که هدف آن حمایت و پشتیبانی از راه حل دو کشوری برای درگیری فلسطین و اسرائیل است.

آمریکا و اسرائیل از این طرح، انتقاد کردند و به آن رای منفی  دادند. 

تقریباً سه چهارم از ۱۹۳ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل، کشور فلسطین را که در سال ۱۹۸۸ اعلام شد، به رسمیت می‌شناسند اما سازمان ملل متحد، آمریکا، اسرائیل و کشورهای مهم غربی، هنوز دولت و کشور مستقل فلسطین را به رسمیت نمی شناسند.

