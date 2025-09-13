استقبال دبیرکل اتحادیه عرب از اعلامیه نیویورک درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جمال رشدی»، سخنگوی «احمد ابوالغیط»، دبیرکل اتحادیه عرب گفت که رأی قاطع به نفع این قطعنامه نشان دهنده اجماع فزاینده بین‌المللی در مورد لزوم پیشبرد اجرای راه حل دو دولتی است و خاطرنشان کرد کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت ندادند، در سمت اشتباه تاریخ قرار دارند.

رشدی به نقل از ابوالغیط تأکید کرد که تصویب این قطعنامه توسط مجمع عمومی، نتایج کنفرانس اجرای راه‌حل دو دولتی را تقویت می‌کند و به ویژه با توجه به افزایش تعداد کشورهایی که در روزهای آینده کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، شتاب بیشتری در صحنه بین‌المللی ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که این تحول همزمان با اجلاس سطح بالای آتی در ۲۲ سپتامبر و نشان دهنده اهمیت اقدام بین‌المللی در این زمان برای حمایت از حقوق مشروع مردم فلسطین است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه به پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی داد که اعلامیه نیویورک در مورد اجرای راه‌حل دو دولتی و تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی را تأیید می‌کند. ۱۴۲ کشور به این قطعنامه رأی مثبت، ۱۰ کشور رأی منفی و ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند.

