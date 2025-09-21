  1. صفحه اصلی
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۰
کد خبر: 1729586
حماس به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی غرب را گامی حیاتی در تأسیس کشور مستقل با پایتختی بیت‌المقدس دانست و تأکید کرد که این اقدام باید با اقدامات عملی برای پایان جنگ در غزه و توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که آخرین اقدام غرب برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم در تأیید حق مردم فلسطین برای داشتن سرزمین و اماکن مقدس خود و در تأسیس کشور مستقل با پایتختی بیت‌المقدس» است.

 حماس در عین حال اشاره کرد که به رسمیت شناختن فلسطین «باید با اقدامات عملی همراه باشد» و تاکید کرد که این اقدامات باید منجر به پایان فوری جنگ در غزه شود و پروژه‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را متوقف کند.

