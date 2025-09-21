حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد که آخرین اقدام غرب برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم در تأیید حق مردم فلسطین برای داشتن سرزمین و اماکن مقدس خود و در تأسیس کشور مستقل با پایتختی بیتالمقدس» است.
حماس در عین حال اشاره کرد که به رسمیت شناختن فلسطین «باید با اقدامات عملی همراه باشد» و تاکید کرد که این اقدامات باید منجر به پایان فوری جنگ در غزه شود و پروژههای گسترش شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را متوقف کند.
