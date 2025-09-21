مجلس اعلای شیعیان لبنان: مقاومت هرگز شکست نخورده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «علی الخطیب» نایبرئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در سخنانی اعلام کرد: جامعه لبنان با وجود تنوع طایفهای و مذهبی خود، جامعهای واحد است و موضع آن باید در برابر دشمن صهیونیستی که به حاکمیت، وحدت و موجودیت ما حمله کرده، یکپارچه باشد. فرزندان مقاومت با ایستادگی خود از لبنان دفاع کردند، اهداف دشمن را ناکام گذاشتند و مانع از هرگونه پیروزی او شدند.
وی افزود: دشمن اسرائیلی گمان میکرد قادر به شکست لبنان است، اما از لحظه رویارویی با نیروهای مقاومت در مرزهای کفرکلا، میسالجبل و کفرشوبا دریافت که حتی یک متر هم توان پیشروی در خاک لبنان را ندارد و تصمیمهایش در برابر استقامت مقاومت بیاثر شد.
او تأکید کرد: برخی جریانهای داخلی تلاش کردند آنچه دشمن در میدان نظامی به آن نرسید، از طریق فشار بر مقاومت و خلع سلاح آن محقق سازند، اما واقعیت نشان داد که مقاومت نه از نظر نظامی و نه روانی شکست نخورده است، محیط اجتماعی آن همچنان استوار باقی مانده و لبنان تا زمانی که مقاومت پای بر جاست، هرگز شکست نخواهد خورد.
طبق گزارش شبکه المنار، الخطیب با انتقاد از تکیه بر دیپلماسی یا حمایت آمریکا، پرسید: امروز کجاست آن حمایت، در حالی که تجاوز اسرائیل در قلب خلیج فارس و دوحه ــ میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا ــ ادامه دارد؟ اکنون بطلان ادعاهایی آشکار شده است که خطر را به جای اسرائیل و حامیان آن، به ایران یا مقاومت نسبت میدادند.
وی ادامه داد: هدف اصلی، کشاندن جهان عرب به درگیریهای داخلی و تجزیه آن به دولتهای کوچک مذهبی بود، اما تجربه نشان داد که تنها فرزندان امت با وحدت و همکاری میتوانند از آن پاسداری کنند.
الخطیب همچنین از عربها و مسلمانان خواست تا درک کنند که نبرد با رژیم صهیونیستی، نبردی بر سر زمین یا منافع صرف نیست، بلکه کارزاری تمدنی و فراگیر در عرصه اندیشه، فرهنگ، ارزشها، تاریخ و خانواده است. او جنایات اسرائیل در غزه از جمله کشتار، محاصره و تخریب را بازتابی از «ماهیت تمدن غرب» دانست.
الخطیب خاطرنشان کرد: مقاومت پیروز شد زیرا ماهیت واقعی این نبرد را درک کرد. این تنها یک رویارویی نظامی بر پایه موازنه قوای مادی نیست، بلکه نبردی بر سر اراده و فرهنگ است؛ از این رو، توانست اهداف دشمن را ناکام بگذارد و مانع اشغال خاک لبنان شود. امروز نیز با وجود سختیها، این نبرد به پایان نرسیده و همچنان کارزاری تمدنی است که به صبر و اراده نیاز دارد.
وی اظهار کرد: امید ما به نسلهای جوانی است که با فرهنگ مقاومت و پیروزی پرورش یافتهاند. آنها پرچم را در جایگاههای خود به دست خواهند گرفت و از کرامت لبنان، فلسطین و امت دفاع خواهند کرد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما