به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه شیخ علی خطیب، نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، امروز در جلسه‌ای در شهر قم، به تبیین وضعیت حساس و دشوار کنونی لبنان و منطقه پرداخت و راهکارهای مقابله با دشمن را تشریح کرد.

وضعیت لبنان و جبهه مقاومت پس از شهادت سید مقاومت

شیخ علی خطیب وضعیت کنونی لبنان و منطقه را "بسیار دشوار و خطرناک" توصیف کرد. وی اظهار داشت که دشمن توانسته ضربات مؤثری به جبهه مقاومت وارد کند، از جمله شهادت سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان. جنگ در غزه و تجاوز اخیر به جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر حوادث مهم این دوره بوده است.

نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان تصریح کرد که هر جنگی بهایی دارد و با وجود تمامی جراحات وارده، مقاومت به راه خود ادامه داده است. به گفته ایشان، لبنان، به‌ویژه شیعیان در جنوب لبنان، بقاع، بیروت و ضاحیه جنوبی، متحمل خسارات سنگینی شده‌اند. تعداد شهدا، حتی از غیرشیعیان، بسیار زیاد بوده و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است. تخریب گسترده‌ای رخ داده، به‌طوری که ۴۷ روستا در خط مقدم جبهه کاملاً ویران شده‌اند و خانه‌های بسیاری در ضاحیه و بقاع نیز از بین رفته‌اند. وی افزود که نسبت شهدای شیعه به جمعیت کمتر از دو میلیون نفری آن‌ها، بسیار چشمگیر است.

مقاومت در برابر پنج لشکر اسرائیلی

شیخ خطیب با اشاره به این شرایط سخت، تأکید کرد که مقاومت لبنان، علی‌رغم قطع ارتباطات و شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهان نظامی، توانسته در برابر پنج لشکر ارتش اسرائیل بایستد و مانع از ورود آن‌ها به عمق خاک لبنان شود. این موفقیت‌ها در حالی به دست آمد که حتی امکان استفاده از وسایل ارتباطی عادی نیز برای مقاومت وجود نداشت.

پیامدهای قطعنامه ۱۷۰۱ و فشار بر مقاومت

وی به توافق ۱۷۰۱ سازمان ملل اشاره کرد که بر اساس آن، ارتش لبنان باید کنترل منطقه جنوب لیتانی را بر عهده می‌گرفت. شیخ خطیب توضیح داد که پذیرش این توافق توسط مقاومت به دلیل ضعف نبود، بلکه ناشی از پیچیدگی‌های داخلی لبنان بود. لبنان کشوری با طوایف مختلف است و مداخلات سیاسی و مشکلات مذهبی، به‌ویژه تحریک فتنه شیعه و سنی توسط عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی، و مواضع برخی گروه‌های مسیحی، ادامه نبرد را غیرممکن می‌ساخت. این فشارها باعث شد که مقاومت به ناچار با اجرای قطعنامه موافقت کند.

تغییر تاکتیک دشمن: از جنگ نظامی به جنگ روانی و اقتصادی

به گفته شیخ خطیب، اسرائیل پس از شکست در جنگ نظامی، مسیر خود را تغییر داده و به جنگ روانی، رسانه‌ای، سیاسی و محاصره اقتصادی روی آورده است. در این راستا، حتی از بازگشت مردم به ۴۷ روستای ویران‌شده جلوگیری می‌شود. این اقدامات با هدف دستیابی به اهدافی است که اسرائیل نتوانسته در جنگ نظامی به آن‌ها دست یابد.

تلاش برای تفرقه داخلی و خلع سلاح مقاومت

دشمن همچنین تلاش کرده تا وحدت داخلی لبنان را، هم در میان شیعیان و هم بین سایر مؤلفه‌های مردمی (مسیحیان، سنی‌ها، دروزی‌ها) بر هم بزند. دولت لبنان، که به گفته شیخ خطیب، تحت نفوذ آمریکا تشکیل شده، به دنبال خلع سلاح مقاومت است. وی اشاره کرد که رئیس جمهور فعلی لبنان، یک مسیحی و فرمانده سابق ارتش، دارای عقایدی متفاوت با مقاومت است. همچنین نخست‌وزیر کنونی، یک سنی مرتبط با عربستان سعودی، سابقه منفی در توافق ۱۷ ایار ۱۹۸۲ با رژیم صهیونیستی را دارد. این اقدامات با هدف انتقام از مقاومت، به‌ویژه به دلیل مواضع آن در جنگ یمن، صورت می‌گیرد.

حفظ وحدت داخلی و مقابله با طرح خلع سلاح

شیخ خطیب تأکید کرد که مقاومت با وحدت داخلی قوی و منطق روشن خود، در برابر این فشارها ایستادگی کرده است. وی گفت: "خلع سلاح ما، به معنای ورود دوباره اسرائیل به همه مناطق لبنان است." مقاومت توانسته است این تصمیم خلع سلاح را فعلاً به تعلیق درآورد و از اجرای آن جلوگیری کند. این امر دو هدف اصلی را محقق ساخته است: حفظ مقاومت و سلاح آن، و جلوگیری از جنگ داخلی در لبنان. به گفته وی، مقاومت لبنان ضعیف نیست، بلکه با حکمت و تدبیر عمل می‌کند.

ایران، سر محور مقاومت و دلیل حملات اسرائیل

نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان اظهار داشت که پایداری مقاومت در لبنان، آمریکا و عربستان سعودی را از شکست دادن آن ناتوان کرده است. همین امر باعث شده تا دشمن اسرائیلی به سمت جمهوری اسلامی ایران حمله کند، با این تصور غلط که ایران "سر این محور" است و با ضربه زدن به آن، می‌تواند مقاومت را در کل منطقه نابود کند. وی تأکید کرد که این نقشه نیز به نتیجه نرسیده است.

پیروزی‌های محور مقاومت در منطقه

شیخ خطیب به پایداری یمن در برابر جنگ و محاصره شدید اشاره کرد و گفت که یمن حتی توانسته در نبرد دریایی با آمریکا پیروز شده و عقب‌نشینی ناوگان آمریکا از دریای سرخ را به دنبال داشته باشد. همچنین، غزه با وجود جنایات، فشارها، گرسنگی و ویرانی‌های گسترده، همچنان در حال مبارزه است و اسرائیل نتوانسته این نبرد را یکسره کند.

جنگ تمدنی و نقش ایران در آن

وی تأکید کرد که دلیل پیروزی و ثبات مقاومت، و جمهوری اسلامی ایران در رأس آن، این است که آن‌ها فهمیده‌اند این جنگ تنها نبردی با اسرائیل یا بر سر منافع سرزمینی نیست، بلکه "یک جنگ تمدنی است که اسلام را به عنوان دین، فرهنگ و تاریخ هدف قرار داده است." دشمنان می‌خواهند اسلام را از زندگی حذف کرده و از تاریخ محو کنند. ایران از ابتدا با این دیدگاه، به دنبال تقویت حضور اسلام در کشورهای اسلامی و عربی بوده و با همین منطق تمدنی در برابر غرب ایستاده است. ایران توانسته است با خوداتکایی و پیشرفت، علی‌رغم ۴۷ سال تحریم، فتنه‌های داخلی و خارجی، و جنگ تحمیلی عراق، ثبات خود را حفظ کند. این در حالی است که به گفته شیخ خطیب، بسیاری از کشورهای عربی با تصور اشتباه "جنگ بر سر زمین و منافع"، متحمل خسارات سنگینی شده‌اند.

پیشنهاد وحدت برای مقابله با "اسرائیل بزرگ"

شیخ خطیب بر لزوم ادامه پایداری "با وحدت" تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد وحدت و همکاری با کشورهای مهم منطقه مانند عربستان، مصر، ترکیه و عراق تلاش کند. به عقیده وی، اکنون بهترین فرصت برای این همگرایی است؛ زیرا تجاوزات اسرائیل به کشورهای عربی و اسلامی و افشای اهداف نهایی آن در ایجاد "اسرائیل بزرگ" (که شامل بخش‌های مهمی از عربستان، اردن، کرانه باختری، سوریه، عراق، لبنان و حتی ترکیه می‌شود)، همه را در معرض تهدید قرار داده است. وی حادثه تجاوز اسرائیل به قطر (با وجود پایگاه بزرگ آمریکا و روابط خوب قطر با واشنگتن) را "درس عبرتی" برای کشورهای عربی و اسلامی دانست که تنها راه مقابله با این خطر، همکاری و اتحاد است.

نقش دولت‌های حاکم

وی همچنین بر نقش اساسی دولت‌ها و نظام‌های حاکم در حمایت از مقاومت تأکید کرد. به گفته وی، در فلسفه سیاسی اهل سنت، اطاعت از ولی امر (حاکم) فرض و واجب است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران باید با اغنا و بهبود روابط با دولت‌های منطقه، آن‌ها را به اتخاذ مواضع صحیح در برابر دشمن وادارد، تا امت‌های آن‌ها نیز از مقاومت حمایت کنند.

حفظ نقاط قوت مقاومت پس از سید حسن نصرالله

در پاسخ به سؤالی درباره حفظ نقاط قوت مقاومت (کاریزمای سید مقاومت و اعتماد عمومی) پس از شهادت سید حسن نصرالله، شیخ خطیب گفت: "وحدت داخلی و وحدت موضع شیعیان، بزرگترین سلاح ما در حال حاضر است." وی بر حکمت در تعامل با دولت و ارتش، حفظ وحدت لبنان و پرهیز از فتنه داخلی تأکید کرد. شیخ خطیب افزود که مقاومت ضعیف نیست و زمینه‌ای که سید حسن بر آن تکیه داشت (وحدت شیعیان در لبنان)، همچنان مستحکم است. او با منطق، از طرف مقابل پرسید: "اگر سلاح مقاومت را بگیرید، در برابر حملات اسرائیل چه کسی از لبنان دفاع خواهد کرد؟" وی افزود ارتش لبنان اجازه ندارد سلاحی که تهدیدی برای اسرائیل باشد، در اختیار داشته باشد، حتی اگر آن را از مقاومت بگیرد، دستور به نابودی آن را دارد. از این رو، اکثر مردم لبنان مدافع حفظ سلاح مقاومت هستند؛ چرا که هیچ جایگزینی برای دفاع از جان، ناموس و سرزمین خود در برابر اسرائیل نمی‌بینند.

..............................

پایان پیام/