به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین کبیریان، مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران، در مراسم آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران استان تهران که صبح امروز در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیهالسلام برگزار شد، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: شهدای عزیز با جان و همه هستی خود از کشور، دین و ارزشها دفاع کردند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند. حضور امروز ما در این جلسه، مدارس و امکان تحصیل با آرامش، مدیون رشادتهای این شهدا و خون مقدس آنهاست.
وی افزود: باید به گونهای درس بخوانیم، تهذیب نفس کنیم و مدیریت داشته باشیم که فردای قیامت شرمنده خون شهدا نباشیم. شهدا و رزمندگان در جبهه سخت با دشمن مقابله کردند، خوش درخشیدند و از تمام ظرفیت خود استفاده کردند و از همه چیزشان برای این هدف مقدس گذشتند. ما نیز در جبهه جنگ نرم وظیفه داریم مانند آنها عمل کنیم، همه ظرفیت خود را به کار بگیریم، تلاش شبانهروزی داشته باشیم و با اخلاص کامل و بدون هیچ شائبه غیرالهی سربازان و افسران خوبی در این جبهه باشیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران تأکید کرد: طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران اولیتر از دیگران هستند، زیرا شما باید رزمندگانی تربیت کنید که در جبهههای مختلف از دین خدا دفاع کنند. خواهران باید تمام همت، انگیزه و نیت خود را بر این بگذارند که هیچکس نتواند مانع تبلیغ دین خدا شود.
حجتالاسلام والمسلمین کبیریان ادامه داد: دفاع رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و دفاع خواهران حوزههای علمیه از ارزشهای اسلامی در جبهه جنگ نرم، سبب میشود معابد یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و دیرهای راهبان حفظ شوند و از حمله به دین خدا جلوگیری شود. اگر این دفاع در جبهه سخت و نرم نباشد، مراکز دینی مورد هجوم قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: خدای متعال بارها وعده داده است که اگر شما تصمیم بگیرید برای یاری دین خدا تلاش کنید، نصرت او حتماً شامل حالتان خواهد شد. تبلیغ دین در جامعه و پیادهکردن ارزشهای الهی بهترین نصرت است. به خود ببالید که خداوند شما را برای این مسئولیت برگزیده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران از طلاب و مدیران خواست برای امسال یک شعار سال مشخص کنند و در طول سال به دنبال تحقق آن باشند. او با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه صدسالگی حوزههای علمیه افزود: کارکرد حوزه تنها علمی نیست؛ حوزه کارکردهای وسیعی دارد که باید به آنها توجه شود. حوزه باید پیشرو و سرآمد باشد و در مسیر تحقق اهداف بزرگ گام بردارد.
حجتالاسلام والمسلمین کبیریان اظهار کرد: حوزه خواهران یک پدیده ارزشمند و مبارک است. رهبر انقلاب فرمودند از این حوزه انتظار میرود هزاران فقیه، فیلسوف، پژوهشگر و مفسر پرورش یابد. در حالی که عمر حوزه خواهران طولانی نیست، امروز بانوان فرهیخته و حتی مجتهده در آن رشد کردهاند. البته علاوه بر رشد کمی، باید ارتقای کیفی و حوزه پیشرو نیز در دستور کار قرار گیرد. حوزه باید روزبهروز در علوم فقه، کلام، فلسفه و تفسیر ارتقا یابد و پاسخگوی نیازهای جدید جامعه باشد.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران باید مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه باشد. هر مدرسه علمیه باید منطقه اطراف خود را از نظر تبلیغ دین، ارتقای اخلاقی و هدایت معنوی تأمین کند. مدیران و اساتید حوزه باید طلابی مهذب، آراسته به فضائل اخلاقی و مفید به حال جامعه تربیت کنند تا مجاهدان فرهنگی باشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران تأکید کرد: نباید منتظر بمانیم تا دشمن چالشی ایجاد کند، بلکه باید خود دشمن را به چالش بکشیم. حوزه باید مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلامی باشد. اگر قرار است اسلام در قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه حاکم شود، حوزه باید نظامهای اسلامی را تبیین کند تا مسئولان با دستورات دین آشنا باشند و بر اساس آن عمل کنند.
وی حوزه علمیه را قله نوآوری تمدنی دانست و گفت: اگر قرار است به تمدن نوین اسلامی برسیم، باید آموزهها و لوازم آن در حوزهها تولید و تبیین شود؛ تمدنی که عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، اقتصاد اسلامی و حاکمیت قوانین اسلام در آن محقق شود.
حجتالاسلام والمسلمین کبیریان ادامه داد: حوزه باید بهروز باشد و حتی جلوتر از زمان حرکت کند. طلاب باید با تکنیکهای جدید از جمله کاربردهای هوش مصنوعی آشنا باشند. حوزه باید برای کل جامعه نیرو تربیت کند و نباید در چهاردیواری محدود شود. طلاب باید آموختههای خود را در جامعه به کار ببرند و مردم را هدایت کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران خطاب به طلاب گفت: نسل جوان امروز با وجود القائات منفی، مدافع ارزشهاست. در صحنههای خاص، جوانان هشتادی و نودی بهخوبی حاضر میشوند و از دین دفاع میکنند. گروه اندک مغرض نباید شما را ناامید کند. اکثریت جامعه گرایش به دین دارند و این فرصت تبلیغ را فراهم میکند.
وی در پایان توصیه کرد: زهد، تقوا، قناعت، توکل، روحیه پیشرفت و آمادگی برای مجاهدت که همواره مورد توصیه امام خمینی(ره)، مقا معظم رهبری و علما به طلاب بوده، مسیر رسیدن به حوزهای پیشرو و سرآمد است.
