به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران استان تهران روز یکشنبه ۳۱ شهریور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

در این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسگر، تولیت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران و جمعی از مسئولان اداره نشریات حوزه، از نخستین فصلنامه علمی حوزه های علمیه خواهران کشور رونمایی شد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، ضمن تقدیر از مدیر مسئول «پژوهش‌نامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده» از اخذ رتبه علمی این فصلنامه از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی نشریات خبر داد.

از میان هفت نشریه استان تهران که موفق به کسب مجوز از وزارت ارشاد شده‌اند و در نوبت دریافت رتبه علمی از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی هستند فصلنامه "پژوهش‌نامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده" به عنوان نخستین نشریه علمی حوزه‌های علمیه خواهران موفق به کسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی موفق به کسب رتبه علمی - پژوهشی (ب) گردید.

عناوین نشریات استان تهران عبارتند از:

مطالعات میان رشته ای تفسیر - مدرسه کوثر

مطالعات اسلامی خانواده و زنان - مدرسه کوثر

پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده - مدرسه حضرت عبدالعظیم(ع)

آیین علوی - مدرسه حضرت خدیجه(س)

تفسیر مقارن - مدرسه رفیعه المصطفی (ع)

پژوهشنامه نظام فقهی خانواده - مدرسه رفیعه المصطفی (ع)

پژوهشنامه تربیت اجتماعی مدرسه زینب کبری (س)



