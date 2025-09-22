برنامه جهانی غذا برای کمک به افغانستان ۵۶۸ میلیون دلار بودجه درخواست کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) در افغانستان برای کمک‌رسانی به این کشور ۵۶۸ میلیون دلار بودجه درخواست کرد.

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در آخرین پست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در افغانستان سوءتغذیه حاد، خشکسالی بی‌وقفه و بازگشت اجباری افغان‌ها از ایران و پاکستان، خانواده‌ها را به بحران عمیق‌تری می‌کشاند.

برنامه جهانی غذا در ادامه تصریح کرده است که برای ادامه حمایت‌های نجات‌بخش در ۶ ماه آینده به ۵۶۸ میلیون دلار بودجه نیاز دارد.

صفحه برنامه جهانی غذا در پست ایکس خود همچنین اشاره کرده است که ۴.۷ میلیون مادر و کودک افغان از سوء تغذیه رنج می‌برند و ۹.۵ میلون نفر به شدت از نظر غذایی در ناامنی و مضیقه به سر می‌برند.

