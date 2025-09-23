به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم افغانستان و به خصوص شیعیان این کشور در شرایط سخت و با بحران فراگیر اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و این بحران، با بازگشت مهاجران و کاهش شدید کمکهای بینالمللی، عمیقتر شده است.
در ۹ماه اخیر بیش از ۲.۶ میلیون مهاجر افغان، از پاکستان و ایران به افغانستان باز گردانده شدند که این چالش بر میزان فقر، مشکلات اقتصادی و بیکاری افزوده و باعث بحران چندلایه در جامعه افغانستان شده است.
با وجود این چالشها، طی چهار سال حکومت طالبان کمکهای بشردوستانه برای مردم افغانستان صورت گرفته است، اما سوالات زیادی در نحوه توزیع این کمکها مطرح است؛ از جمله این که طالبان این کمکها را به اعضا و وابستگان خود تخصیص داده و به نیازمندان واقعی توزیع نشده است.
نهادهای مرتبط با سازمان ملل از جمله دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه(اوچا) گزارش داده است که در سال جاری ۱۳۵ مورد مداخله طالبان را در امور توزیع کمکها ثبت کرده و این باعث شده که بسیاری از پروژههای کمکرسانی برای مردم افغانستان متوقف شود.
در رابطه به این موضوع، یکی از وکلای گذر(نماینده مردمی در یک منطقه) غرب کابل که خواست نامش افشا نشود، به خبرنگار ابنا گفت که سال اول تحولات افغانستان(قدرت گرفتن طالبان) کمکهای بشری در کابل سرازیر شد، اما نحوه توزیع و مدیریت این کمکها تبعیضآمیز بود.
او افزود: به طور نمونه، از کمکهای سازمان ملل در زمان مدیریت امارت اسلامی فقط یک بار به غرب کابل (منطقه شیعهنشین) رسید و از همان کمکها در سال اول حکومت طالبان چندینبار در مناطق دیگر از جمله کارتهنو و منطقه کمپنی توزیع شد. این مناطق کابل، اکثرا پشتوننشین است که خانوادههای اعضای طالبان طی سالهای اخیر بیشتر مستقر شدهاند.
از سوی دیگر، برخی از فعالان فرهنگی و مذهبی شیعه در کابل میگویند که مردم افغانستان خواستار شفافیت در توزیع کمکهای بشری و مبارزه با فساد اداری هستند.
سیدمجتبی هاشمی، یکی از فعالان فرهنگی و مذهبی شیعه در کابل به خبرنگار ابنا گفت که اوضاع اقتصادی مردم و به خصوص شیعیان بسیار نگرانکننده است؛ فقر گسترده، آمار بالای بیکاری، بازگشت مهاجرین، توقف بسیاری از فعالیتهای تجاری و صنعتی، زندگی را برای اغلب خانوادهها دشوار کرده است.
آقای هاشمی گفت: دولت و نهادهای مسئول روی مشاغل بزرگ تمرکز کند و با ایجاد کارخانههای بزرگ برای عامه مردم زمینه کار فراهم نمایند و همچنین برای احیای صنعت کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل کوچک تلاش کنند.
این فعال فرهنگی شیعه به صراحت گفت: مردم افغانستان خواهان شفافیت در توزیع کمکها، حمایت از تولیدات داخلی، گسترش آموزشهای فنی و مهارتی و جلوگیری از فساد اداری هستند.
انجام پروژههای زیرساختی، راهاندازی شغل در محیط امن برای زنان و دختران، تشکیل صندوقهای قرضالحسنه در مساجد و استفاده از ظرفیت علما و مساجد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی و مصرفی، از جمله موارد پیشنهادی فعالان فرهنگی و مذهبی شیعیان کابل است.
.............
پایان پیام/
نظر شما