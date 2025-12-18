طالبان مانع توزیع کمک های سوختی شیعیان در مزارشریف شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع محلی، روز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، روند توزیع کمک‌های سوخت زمستانی که از سوی شیعیان مقیم خارج از افغانستان برای خانواده‌های محروم شیعه در شهر مزارشریف تدارک دیده شده بود، با دخالت نیروهای امنیتی طالبان متوقف گردید.

این اقدام در حالی صورت گرفت که با شدت گرفتن سرمای زمستان، بسیاری از خانواده‌های نیازمند به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین شمال افغانستان با کمبود شدید سوخت و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند.

مسئولان این برنامه خیرخواهانه با ابراز نگرانی از توقف کمک‌رسانی، تأکید کرده‌اند که فعالیت‌های خیریه و انسانی نباید با محدودیت‌های امنیتی مواجه شود و خواستار فراهم شدن زمینه ادامه توزیع کمک‌ها برای نیازمندان شدند.

بر اساس این گزارش، الحاج عید محمد رحمانی، مسئول توزیع این کمک‌ها، نیز از سوی نیروهای امنیتی طالبان مورد بازجویی قرار گرفته است.

