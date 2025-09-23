به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر، چهارم مهر پس از اقامه نماز جمعه در سراسر استان خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

جنایات رژیم جلاد و ددمنش صهیونیستی علیه مردم مظلوم و قهرمان غزه در سایه حمایت مستقیم شیطان بزرگ آمریکای جهان‌خوار و کشورهای استکباری و سکوت شوم سازمان‌های بین‌المللی، مدعیان دروغین حقوق بشر و رسانه‌های خودفروخته غربی ادامه یافته است. امروز حقیقت تلخ و جانسوزی که در غزه عزیز در جریان است یک فاجعه عظیم انسانی محسوب می‌شود که میلیون‌ها مرد بی‌دفاع، زن بی‌پناه و کودک بی‌گناه را با محاصره و تحمیل گرسنگی، تشنگی و کمبود شدید دارو، قربانی شرارت‌های منفورترین رژیم سیاسی جهان کرده است.

جنایات آشکار رژیم نامشروع و دیو سرشت صهیونیستی و حامی استکباری آن آمریکای خون‌آشام فراتر از یک درگیری نظامی بلکه نسل‌کشی سازمان‌یافته است که قطعاً به‌عنوان لکه ننگی بی‌بدیل در تاریخ معاصر جهان ثبت شده و مورد قضاوت آیندگان قرار خواهد گرفت.

در پی استمرار این جنایات، گیلانیان انقلابی، غیور و ولایت‌مدار، یک‌بار دیگر با حضور گسترده، پرشور و دشمن‌شکن در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» که پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه ۴/۷/۱۴۰۴ در سراسر استان گیلان و در شهر رشت از میدان مصلی تا سه‌راه منظریه برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی گیلان ضمن اعلام مجدد حمایت همه‌جانبه از مقاومت اسلامی و همبستگی ناگسستنی خود با مردم مظلوم و قهرمان غزه و ابراز انزجار و محکومیت شدید استمرار جنایات رژیم نامشروع و کودک‌کش صهیونیستی، تاکید می‌کنند مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان هرگز در برابر این نسل‌کشی آشکار سکوت نخواهند کرد و معتقدند که به یاری خداوند، وعده الهی پیروزی حق بر باطل محقق شده و به‌زودی جهانیان شاهد پیروزی و رهایی مردم مظلوم فلسطین و نابودی کامل اسرائیل خون‌خوار و شکست آمریکای جنایتکار خواهند بود.

