به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «پائولو پینیرو»، رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان هولناک است به طوری که تحولات اخیر موجب وخیم‌تر شدن درد و رنج بسیاری شده است.

پینیرو طی یک گزارش شفاهی درباره وضعیت سوریه در شورای حقوق بشر گفت که علاوه بر مصادره و تصرف اموال کسانی که از خشونت‌های مارس گذشته گریخته‌اند، قتل‌ها، دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت اعضای جامعه علوی «همچنان ادامه دارد».

وی افزود: حملات به علویان به مناطق دیگر نیز گسترش یافته است، در ماه اوت یک گروه مسلح بسیاری از ساکنان علوی حومه السومریه در دمشق را با ادعای داشتن دستور تخلیه از سوی دولت، اخراج کرد. همچنین گزارش‌هایی از آدم‌ربایی، ضرب و شتم و سوء رفتار با غیرنظامیان در بحبوحه توهین‌های طائفی منتشر شده است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

