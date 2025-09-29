طالبان به طور کامل اینترنت افغانستان را قطع کرد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه محدودیت‌های اینترنتی در افغانستان، دسترسی به خدمات اینترنت و مخابرات از ساعت پنج عصر روز دوشنبه (۲۹ سپتامبر) به وقت افغانستان در سراسر این کشور قطع شده است.

نت‌بلاکز نوشته ارتباطات تلفنی و اینترنتی در بخش‌های زیادی از افغانستان از کار افتاده است.

سازمان NetBlocks نیز اعلام کرد که بر اساس شاخص‌های زنده، اتصال اینترنت در افغانستان به تنها ۱۴ درصد میزان معمول کاهش یافته و «تقریباً اختلال کامل» در خدمات مخابراتی سراسر این کشور حاکم است.

گاردین: پس از دستور طالبان برای قطع فیبر نوری در چندین استان، افغانستان با قطعی گسترده اینترنت روبه‌رو شد.

گروه طالبان از چند هفته پیش تصمیم گرفته‌اند خدمات اینترنت را در افغانستان محدود کنند و پیش‌تر در برخی مناطق این کشور این محدودیت‌ها اعمال شده بود.

طالبان گفته‌ این اقدام برای «جلوگیری از فساد» انجام شده است!

به نقل از رسانه ها شماری از مقام‌های گروه طالبان در حالی‌که دسترسی عمومی به اینترنت در افغانستان قطع شده، توانسته‌ اند از طریق شبکه‌ ماهواره‌ای استارلینک به اینترنت وصل شوند.

