به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با پایان چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران، نفرات برتر این دوره از مسابقات در رشته‌های مختلف در بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.

این دوره از مسابقات که به میزبانی آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد، حدود ۱۷۰ متسابق خواهر و برادر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نفرات برتر که حائز نمرات لازم شدند راهی مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه خواهند شد.

با اعلام هیات داوران مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران، اسامی نفرات برتر به شرح زیر است.

در بخش برادران و در رشته حفظ کل قرآن کریم بالای ۱۸ سال، محمد لائینی از نکا، مهرداد اسماعیل‌زاده از آمل و امیرحسین زرگری از نکا در رشته حفظ کل قرآن کریم زیر ۱۸ سال، یاسین سیف‌الله‌پور از آمل، سید عطا بابائی از بابلسر و علی یگانه از بهشهر و در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم هم محمدرضا عموزاد از گلوگاه، مصطفی فطن‌گنجی از بابل و محمد حسین فلاحتگر از بهشهر رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم، مهدی رستمی از محمودآباد، محمد محسنی از بهشهر، رضا رضازاده از بابل اول تا سوم شدند و در رشته اذان، مصطفی محمدپور از آمل، محمد حبیبی‌نژاد از بابلسر و سید مهدی علوی از بابل اول تا سوم شدند.

در رشته دعاخوانی، سید حامد برهانی از بابل، حمیدرضا نجفی از بابل و محمود غریب از آمل، در رشته ترتیل، حمزه احمدی از آمل، مهدی تاجور از ساری و محمدرضا شیرازی از بابل رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته قرائت بالای ۱۸ سال، سید محمد طاهایی از آمل، مصطفی قاسمی از جویبار و سیدصادق مسلمی از قائمشهرو در رشته قرائت زیر ۱۸ سال هم محسن زاهدی از ساری، طه عسگرنژاد از رامسر و مجتبی حسین‌زاده از ساری اول تا سوم شدند.

در بخش خواهران این‌مسابقات هم در رشته حفظ کل قرآن کریم بالای ۱۸ سال، رقیه رضایی از ساری، فاطمه نظری از بهشهر و افسانه خانجانی از نکا در رشته حفظ کل قرآن کریم زیر ۱۸ سال، فاطمه شیخ‌بهائی از ساری، زهرا قاسمی از ساری و سیده زهرا جلالی از بهشهر اول تا سوم شدند.

در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، ربابه فغانی از بهشهر، راحله تک‌تبار از بابلسر و سیده سمیه عبدالله‌زاده از بابلسر و در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم، فائزه علیزاده از آمل، فاطمه عموزاد از بهشهر و سیده طاهره موسوی از بهشهر رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته دعاخوانی، سمیه ذوالقدر از بابلسر، زینب محمدنژاد از عباس‌آباد و زهرا قلی‌پور از بابلسر در رشته ترتیل، فاطمه چالی ملکشاه از بابلسر، فاطمه زهرا صالحی از بابلسر و الهه اعتمادی‌نژاد از عباس‌آباد ا ل تا سوم شدند.

در رشته قرائت بالای ۱۸ سال خواهران هم معصومه ابدی از بابلسر، هاجر عسگری از عباس‌آباد و صنم گل‌نژاد از بابلسر رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

-------------------------------

پایان پیام/۳۴۴