به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چهل‌وهشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم گیلان با عنوان «یادبود شهدای عزت و اقتدار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی»، از صبح سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ به مدت سه روز در سالن خواجه‌نصیر طوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار می‌شود.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۱۱۰ شرکت‌کننده از سراسر استان گیلان در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد و رقابت‌ها در رشته‌های متنوعی همچون حفظ قرآن، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و اذان پیگیری می‌شود.

در نخستین روز این رقابت‌ها، ۳۷ نفر از خواهران در رشته‌های حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز، حفظ کل (زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال)، ترتیل، قرائت و دعاخوانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. داوری این بخش را استاد الوند از تهران و اساتید عبداللهی، مهماندوست، قربانعلی‌زاده، پوشش‌دوست، باغبان و عابدینی از گیلان بر عهده دارند.

در دومین روز، چهارشنبه ۸ مرداد، ۳۵ شرکت‌کننده از برادران در رشته‌های حفظ ۱۰ جز، ۲۰ جز، حفظ کل (زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال) و ترتیل به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین در روز پایانی مسابقات، پنجشنبه ۹ مرداد، ۳۸ برادر در رشته‌های اذان، دعاخوانی، قرائت زیر ۱۸ سال و قرائت بالای ۱۸ سال به مصاف یکدیگر می‌روند.

داوری بخش برادران نیز بر عهده استادان محمود لطفی‌نیا، امیر صالحی، یوسف ایزدی، جمشید بذربخش، اکبر طالبی، محمدمهدی معتمدی و محمد مصطفی‌پور خواهد بود.

در پایان این دوره از مسابقات، از سه نفر برتر هر رشته تجلیل خواهد شد و نفرات برتر رشته‌های حفظ ۲۰ جز، حفظ کل، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم معرفی می‌شوند.

