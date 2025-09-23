دفاع مقدس نمونه بزرگ وحدت ملی/ منافع ملی، فصل مشترک تمام مردم ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کسانی که بیانات رهبر معظم انقلاب را دنبال می‌کنند حتماً تأکیدات مداوم ایشان بر مسئله وحدت اسلامی را حس کرده‌اند. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که پربسامدترین موضوعی که رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر بر آن تأکیدکرده‌اند موضوع وحدت اسلامی است و شاید بتوان گفت که کمترین توجه هم به همین امر شده است!

تعداد هشدارهای مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده عمق خطری است که جهان اسلام را در این برهه حساس فراگرفته است و حتی در دیدار چند روز پیش با کارگزاران حج نیز ایشان بیان کردند : برادران عزیز، خواهران عزیز! امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به یک‌صدایی؛ هر صدای تفرقه‌افکن و تفرقه‌انگیزی قطعاً مبغوض شارع مقدّس است. از هر طرف، به هر شکل، به هر جور، تفرقه ممنوع است. چرا؟ چون دشمن متمرکزشده است روی دنیای اسلام. شما ببینید در دنیای اسلام چه خبر است؟ البته که تأکیدات ایشان نشان‌دهنده آن است که دغدغه‌های حضرت آقا در این موضوع مهم جهان اسلام به‌ خوبی شنیده نشده است و با تأسف بسیار دغدغه بسیاری نیز مسأله بزرگ وحدت اسلامی نبوده و نیست.

ازطرفی بحران‌های کنونی جهان اسلام به‌ویژه سوریه باعث شده است تا رویکردهای فرقه‌گرایانه در جهان اسلام تقویت شود و عده‌ای به دنبال این باشند که چهره‌ای نامناسب از جمهوری اسلامی ایران در اذعان دیگر کشورها نشان دهند، این در حالی است که دوران دفاع مقدس و سال‌های سپری‌شده آن به‌خوبی این موضوع را نقض می‌کند.

دفاع مقدس یکی از آشکارترین جلوه‌های وحدت ملی فارغ از دین، مذهب، قومیت و ‌نژاد بود. این مسئله نشانگر این است که «منافع ملی» خط قرمز و فصل مشترک میان تمام طبقات فکری، قومی و سیاسی در ایران است که می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه فکری ارزشمند و تعیین‌کننده و اتحاد ساز در تصمیمات کشوری مطرح باشد.

وحدت و انسجام ملی در هشت سال دفاع مقدس و همچنین پیش و پس‌ازآن، برگی از یک تجربه ممکن و موفق پیش روی دولت‌هاست. مسؤولان اجرایی می‌توانند از نقاط مشترک میان طبقات مختلف جامعه برای تزریق بیشتر روحیه اتفاق و تعاون و همکاری فراجناحی بهره ببرند. سیاست زدگی و قشری گرایی دو آفت بزرگی است که برخی متولیان امور مردم را پس از انقلاب اسلامی نیز گرفتار کرده است و از مسیر حقیقی آن‌ها یعنی خدمت به آحاد ملت دور کرده است.

ظرفیت‌هایی که از سال‌های دفاع مقدس به‌مثابه یک منشور و الگوریتم فکری برای نسل‌ها و دولت‌های بعدباقی‌مانده است، می‌تواند درمانی برای این‌گونه مسائل و مشکلات در بدنه مدیریت اجرایی کشور باشد. امروزه از وظایف دولت‌ها اهتمام به مسائل تمام مردم و کاهش فاصله اجتماعی و حرکت به سمت یک اتفاق ملی است. تجربه دفاع مقدس می‌تواند بهترین راهنما و تضمین برای این هدف مهم باشد.



درس‌ها و تجربیات ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس محصور به آن زمان تاریخی و دارای تاریخ انقضا نیست بلکه یک مکتب رفتاری باقابلیت بازتولید و استفاده در هر زمان و مکانی است. مسئولان چنانچه این آموزه‌ها و تجربیات تاریخی را چراغ راه خود کنند می‌تواند یک‌روند روبه‌جلو، توسعه مدار، پیشرفت خواه، رفاه و عدالت‌گستر همراه با پایبندی و وفاداری به مردم و اهداف انقلاب اسلامی را محقق سازد و در صورت بی‌توجهی و عدول از آن روزبه‌روز بیشتر از مردم و انقلاب فاصله خواهد گرفت.

در این میان آرمانی که دشمن به دنبال آن است ایجاد درگیری مذهبی در داخل ایران است. واضح است که اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که تفرقه‌افکنان شیعه و سنی باقدرت تمام و با امکانات مالی فراوان به تحریک پیروان مذاهب علیه هم ادامه دهند این به یقین مضر بوده ، لذاست که رهبر انقلاب اسلامی در چنین شرایط حساسی که از آن به‌عنوان پیچ تاریخی یادمی کنند،دردمندانه پیگیری این اصل اساسی را در دستور کار خود قرار داده و به هر بهانه‌ای این موضوع را به میان کشیده و از عواقب خطرناک آن خبرمی دهند.

ازاین‌رو بعد از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز هم گفتمان وحدت اسلامی به گفتمانی فراگیر تبدیل نشده است که ناگفته‌های دوران حماسه و دفاع می‌تواند این موضوع را به‌خوبی برای عموم مردم روشن سازد.

با این‌وجود رسانه‌های حال حاضر فعال و درکل جریان انقلابی می‌توانند نقش مهمی در تبدیل وحدت اسلامی به گفتمان عمومی جامعه ایفا کند.

« وحدت » نیز هم چون سایر مسائل انقلاب اسلامی نیاز به فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن آن در بین عموم مردم دارد، برخوردصرفا سیاسی ومحصورکردن آن در نخبگانی خاص،سبب شده تا عموم مردم نسبت به این گفتمان بیگانه باشند و زمینه برای فعالیت فرهنگی جریان‌های تفرقه گرا فراهم شود که نشان می‌دهد باید به هوش باشیم وبی تفاوت نسبت به این موضوع مهم نباشیم.

*یادداشتی از محسن توکلی پژوهشگر روابط بین الملل

