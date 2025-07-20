به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ​​​​​​بیانیه اجلاسیه سراسری مدیران حوزه‌های علمیه کشور که با حضور اعضای شورای عالی و مدیر حوزه‌های علمیه و معاونین، مدیران استانی و مدیران مدارس علمیه؛ در پاسداشت نصرت الهی، تجلیل از حماسه‌آفرینی ملت ایران و تاکید بر حمایت تام از نظام اسلامی و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، منتشر شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

«وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» (سوره آل عمران، آیه ۱۲۶)

ظفر و نصرت الهی

حمد و سپاس خدای را که بار دیگر در گذرگاه پرافتخار تاریخ ایران اسلامی، پرچم سرخ عاشورا به اهتزاز درآمد و سایه عنایتش را بر این سرزمین مقدس گستراند. در روزگاری که همه هیمنه کفر و استکبار جهانی با تمام قوا از آستین شرور و تبهکار رژیم صهیونی بیرون آمد تا ملت ایران را به زانو درآورد، لطف الهی دوباره تجلی کرد و نصرت خود را نصیب این امت بصیر و زمان‌شناس نمود. این پیروزی، تنها یک رویداد تاریخی نیست؛ بلکه تجلی وعده خداوند متعال است به مؤمنانی که در راه او استقامت ورزیدند و با توکل بر ذات مقدسش، دشمنان اسلام را به ذلت و خواری کشاندند.

جبهه باطل و توطئه‌های استکبار

دشمنان اسلام و ایران، این بار با اتحادی شوم و جنگ احزاب‌گونه، تمامی ایادی و ابزارهای سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی را به کار گرفتند تا در سایه ترور و جنایت، اراده ملت ایران را در هم بشکنند. صهیونیسم بین‌الملل و اربابان استکباری‌ پلیدش، جنایات خود را نه تنها بر نظام اسلامی، بلکه بر تمامی اقشار ملت ــ از شهدای گرانقدر نیروهای مسلح تا دانشمندان و عالمان دینی و حتی زنان، کودکان روا داشته و در حملات آشکار به بیمارستان، آمبولانس، هلال‌احمر، مرکز بهداشت و... مرتکب شنیع‌ترین جنایات جنگی شد. اما کابوس تاریکشان، خواب آشفته‌ای بود که گریبان خودشان را گرفت و در زیر ضربات سخت، کوبنده و منهدم کننده نیروی مسلح قهرمان و ملت بزرگ ایران، شکست سنگینی خورده و تقریباً له شدند چراکه آنان این حقیقت را هرگز نفهمیدند که «إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا * وَأَکِیدُ کَیْدًا * فَمَهِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا» (سوره طارق، آیات ۱۵-۱۷).

رمز پیروزی:

پیروزی در این نبرد سرنوشت‌ساز، مرهون ارکان اساسی زیر بود:

۱. اراده قطعی و قدرت لایزال الهی که ایران اسلامی را مورد توجه ویژه قرار داده ونصرت و ظفر را برای ملت ایران تضمین کرده است؛

۲. رهبری حکیمانه و مقتدرانه مقام معظم رهبریدامت برکاته که با بصیرت و تدبیر و حزم‌اندیشی، توطئه‌های دشمن را خنثی کرد و ملت را به سمت عزت و سربلندی راهبری نمود؛

۳. حمایت بی‌مانند مراجع عظام تقلید در قم و نجف، علمای جهان اسلام و همه صاحبان رای و خرد که با صدور فتاوا، بیانیه‌ها و مواضع قاطع، ضمن صیانت از حریم ولایت و رهبری، پشتوانه معنوی سترگی برای ملت شریف ایران شدند؛

۴. مردم شجاع، بصیر و ولایت‌مدار ایران اسلامی که با همدلی، اتحاد، مقاومت و ایستادگی در میدان، شگفتی آفریده و آمریکا و اسرائیل حقیر را به عقب‌نشینی واداشته و ثابت کردند که «وَ لَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ» (سوره حج، آیه ۴۰)؛

۵. نیروهای مسلح توانمند و سربازان و سرداران و امیران جان برکف سپاه عزیز و ارتش مقتدر که با تقدیم شهدا و خون‌های پاک‌ترین انسان‌ها که به حق تجلی مردمی‌ترین نیروی نظامی و با اخلاق‌ترین ارتش جهان در برابر پلیدترین قوای اهریمنی بودند.

رسالت حوزه‌های علمیه

حوزه‌های علمیه، به عنوان میراث‌داران مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، با درک اهمیت این پیروزی بزرگ، وظایف خطیری را بر عهده گرفته‌اند:

- جهاد علمی و فرهنگی با تولید محتوا و تبیین درست و بهنگام وقایع و بیدارسازی و هشدار نسبت به کید دشمن در آسیب به کیان ایران اسلامی؛

- تقویت وحدت ملی، تأکید بر انسجام امت اسلامی حول محور ولایت فقیه و ترسیم صحیح و شفاف مرزبندی با دشمنان ملک و ملت؛

- مقابله با جنگ نرم دشمن و روشنگری در برابر تبلیغات سوء استکبار و صهیونیسم جهانی و افشای توطئه‌ها و تهاجمات فکری و فرهنگی و مرزبانی از مرزهای اندیشه و باور ایران اسلامی؛

- تربیت نیروهای مخلص و انقلابی و پرورش طلاب و مبلغانی که بتوانند در خدمت به جامعه، نظام اسلامی و عرصه‌های بین‌المللی از حریم اسلام و انقلاب دفاع و در زمینه بیدارگری و احیای اندیشه جهانیان و اعتلای کلمه توحید در دنیای معاصر گام‌های موثری بردارند.

راهبردهای آینده

نهاد حوزه و روحانیت با درک ضرورت‌ها و اقتصائات امروز و فردای ایران اسلامی و این مرز و بوم پرگوهر، شورانگیز و ولایت‌مدار، ضمن گردهم‌آیی ارزشمندی با حضور فقهای معظم شورای عالی، مدیریت معزز حوزه‌های علمیه، معاونان و مدیران ستادی، مدیران استانی و مدیریت‌های مدارس علمیه سراسر کشور در کنار مضجع نورانی امام رووف علیه آلاف التحیه و الثناء، ضمن تجدید عهد و میثاق با مقام معظم رهبری و دعا و توسل برای عزت و سربلندی نظام اسلامی و ملت شریف ایران، مردم، مسئولان مجاهد و همه کارگزاران و نظام اسلامی را به توجه به اصول زیر فرا می‌خواند:

۱. ملت غیور ایران همان‌گونه که به فضل الهی تا امروز در صحنه حاضر بوده و باطل السحر خیالات شوم دشمنان این مرز و بوم گشته‌است، با حفظ وحدت و اعتماد به مسئولان و ارکان نظام اسلامی و بر مدار رهبری معظم، دشمن را ناامید و او را از هر تعرض و فکر باطلی مأیوس خواهد نمود؛

۲. مسئولان نظام با خدمت‌گزاری صادقانه و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم، پشتیبان واقعی این حماسه و دستاورد بزرگ ملی باشند؛

۳. نخبگان و فرهیختگان با تولید اندیشه، ادبیات، گفتمان و هنر انقلابی، پیام این پیروزی ستودنی و گرانسنگ و مقاومت ایران مقتدر در برابر اسرائیل و آمریکای جنایتکار و همه حامیان جبهه ظلم و استکبار را به فراخور مخاطبان ملی و بین‌المللی بسط و گسترش دهند و خط تحریف و تزویر و سانسور دشمن را در هم شکنند؛

۴. اصحاب رسانه، صاحبان کرسی منبر و خطابه شایسته است تا با تفکیک دقیق بین تضعیف و مطالبه‌گری مفید و به‌هنگام، از هر اقدامی که به تخریب و سیاه‌نمایی و ناامید سازی و یا تفرقه در بین صفوف مستحکم مردم و کارگزاران نظام اسلامی می‌انجامد، پرهیز کرده و از این همدلی عظیم ملی و تجلی نورانی گفتمان شجاعت، شهادت‌طلبی، حب وطن و استکبار ستیزی با محوریت ولایت و رهبری صیانت و محافظت نمایند؛

۵. با توجه به اینکه سال جاری قمری مصادف است با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد مبارک حضرت رسول اکرم(ص)، لازم است نهادهای ملی و بین المللی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای دینی همسو در جهان در مسیر معرفی چهره و سیره تابناک پیامبر رحمت به عنوان حلقه اتصال همه مذاهب اسلامی و موضوع تفاهم و گفتگوی ادیان توحیدی از هیچ تلاشی دریغ نورزند و حوزه علمیه نیز به سهم خود در تحقق این رسالت سترگ و دفاع از مظلومان و بی پناهان جهان در برابر زیاده خواهان و زورگویان خواهد کوشید.

وعده قطعی الهی

«وَ کَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» (سوره روم، آیه ۴۷). این وعده خداوند است و ما بر این باوریم که با استمرار ایمان، وحدت و اطاعت از ولایت، نصرت الهی همیشه همراه این ملت خواهد بود. حوزه‌های علمیه، در کنار امت شهیدپرور ایران، تا تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تا ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج)، استوار، پرتلاش و جان‌فدای این مکتب، ملت و وطن خواهد بود بفضله و مَنّه، إن شاء الله.

«و آخر دعوانا أنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ»

«وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ» (سوره شعراء، آیه ۲۲۷)

اجلاسیه سراسری مدیران حوزه‌های علمیه کشور - مشهد مقدس تیرماه ۱۴۰۴

