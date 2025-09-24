به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید جمیل کاظم، رئیس شورای الوفاق بحرین، گفت که استفاده مجدد آمریکا از حق وتوی خود در شورای امنیت در برابر قطع آتش و رفع محاصره از غزه، شاهدی دیگر است که به فهرست اقدامات واشنگتن افزوده میشود و نشان میدهد که آمریکا رهبری این جنگ را بر عهده دارد و نخستین مسئول همه جنایات نسلکشی است که سازمان ملل ثابت کرده و توسط رژیم صهیونیستی اجرا میشود.
وی سیاست دیپلماسیِ زور را که آمریکا برای تغییر توازنهای جهانی و تقسیم جهان به مناطق طایفهای، قومی و نژادی از طریق جنگها، قهر و کشتارهای جمعی، محاصره و خشککردن منابع حیاتی دنبال میکند، بیثمر دانست و اظهار کرد این سیاست ثمری نخواهد داشت و دیر یا زود به شکست، ننگی ابدی و خسارتی آشکار برای آمریکا بازخواهد گشت.
