رئیس شورای الوفاق بحرین:

 وتوی مجدد آمریکا علیه آتش‌بس در غزه سندی بر رهبری واشنگتن در جنگ است

۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰
  رئیس شورای الوفاق بحرین گفت: به‌کارگیری دوباره حق وتو از سوی آمریکا در شورای امنیت علیه قطعنامه‌ آتش‌بس و برداشتن محاصره از غزه، گواه دیگری است بر این‌که آمریکا رهبری جنگ را در دست دارد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سید جمیل کاظم، رئیس شورای الوفاق بحرین، گفت که استفاده‌ مجدد آمریکا از حق وتوی خود در شورای امنیت در برابر قطع آتش و رفع محاصره از غزه، شاهدی دیگر است که به فهرست اقدامات واشنگتن افزوده می‌شود و نشان می‌دهد که آمریکا رهبری این جنگ را بر عهده دارد و نخستین مسئول همه‌ جنایات نسل‌کشی است که سازمان ملل ثابت کرده و توسط رژیم صهیونیستی اجرا می‌شود.

وی سیاست دیپلماسیِ زور را که آمریکا برای تغییر توازن‌های جهانی و تقسیم جهان به مناطق طایفه‌ای، قومی و نژادی از طریق جنگ‌ها، قهر و کشتارهای جمعی، محاصره و خشک‌کردن منابع حیاتی دنبال می‌کند، بی‌ثمر دانست و اظهار کرد این سیاست ثمری نخواهد داشت و دیر یا زود به شکست، ننگی ابدی و خسارتی آشکار برای آمریکا بازخواهد گشت.
