به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تدروس آدهانوم مدیر سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرد که تشدید خشونت‌ها در اطراف دو بیمارستان «الرنتیسی» و «العیون» در نوار غزه، بیماران و کادر درمان را مجبور به ترک محل کرده است.

وی با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع انسانی و بهداشتی در غزه، تأکید کرد که خطرات برای غیرنظامیان رو به افزایش است و باید از مراکز درمانی محافظت شود تا خدمات پزشکی پایه ادامه یابد.

آدهانوم خاطرنشان کرد که بیمارستان الرنتیسی تنها مرکز تخصصی کودکان در غزه بوده و بیمارستان العیون نیز تنها مرکز درمانی ویژه بیماری‌های چشمی در این منطقه محسوب می‌شده است.

وی هشدار داد که ادامه خشونت‌ها و بسته‌ماندن مراکز درمانی در شرایطی که صدها هزار نفر در غزه حضور دارند، می‌تواند به جان‌باختن شمار بیشتری از مردم منجر شود.

مدیر سازمان جهانی بهداشت خواستار یافتن راه‌حل‌های فوری برای حفاظت از غیرنظامیان و تضمین ادامه خدمات درمانی شد.

وزارت بهداشت غزه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که بیمارستان‌های الرنتیسی و العیون به دلیل حملات مکرر اسرائیل به اطراف آن‌ها، از خدمت خارج شده‌اند. همچنین مرکز درمانی امداد پزشکی در شهر غزه نیز به‌طور کامل تخریب شده است.

در این بیانیه آمده است که «اشغالگران به‌طور عمدی و سیستماتیک زیرساخت‌های خدمات درمانی در استان غزه را هدف قرار می‌دهند، اقدامی که در چارچوب سیاست نسل‌کشی علیه مردم این منطقه صورت می‌گیرد.»

وزارت بهداشت همچنین تأکید کرد که تمامی مسیرهای منتهی به بیمارستان‌ها یا تخریب شده‌اند یا ناامن هستند، و همین امر دسترسی بیماران به مراکز درمانی را بسیار دشوار کرده است.

