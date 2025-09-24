به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شهر سستو سان جووانی در استان میلان ایتالیا اعلام کرد با رأی این شورا، تصمیم برای توقف رسمی ساخت بزرگترین مسجد شمال ایتالیا در پی کمبود منابع مالی سازندگان این مسجد و همچنین عدم اجرای تعهدات از سوی آنها، اتخاذ شد.
خبرگزاری ایتالیایی میلانو تودی اعلام کرد طبق مصوبه شورا که در ۱۸ ژوئیه تصویب شد، مرکز فرهنگی شهر سستو سان جووانی مبلغ ۳۲۰ هزار یورو بابت ساخت مسجد خیابان لوئینی را پرداخت نکرده است که شامل ۲۰ هزار یورو بابت حق بهرهبرداری از زمین، ۲۵۰ هزار یورو برای اجرای پروژههای اضافی و ۵۰ هزار یورو برای پارکینگها میباشد.
این خبرگزاری ایتالیایی همچنین گزارش کرد که شورا به واحدهای اداری دستور داده تا تخلفات را پیگیری و روند فسخ توافقنامه را آغاز کنند. چند روز پیش نیز، با مصوبهای دیگر، شهرداری شهر سستو سان جووانی به مرکز فرهنگی اسلامی این شهر اعلام کرده بود که مجوز ساخت مسجد در خیابان لوئینی، لغو شده است.
درهمین راستا، آنتونیو لامیراندا، مسئول امور شهرسازی شهر سستو سان جووانی نیز گفت: با لغو رسمی پروانه ساخت، پروژه عملاً متوقف میشود و تخلفات گسترده مرکز فرهنگی به فسخ نهایی توافقنامه منجر خواهد شد.
