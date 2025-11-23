حمایت جالب شهردار ساسولوی ایتالیا از احداث مسجد برای مسلمانان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهردار ساسولوی ایتالیا، ماتئو مسینی، در واکنش به بحثهای اخیر درباره ساخت مسجد در این شهر، از رفتار دوگانه احزاب راست میانه انتقاد کرد. او تأکید کرد که برخی سیاستمداران هنگام جلب آرای مسلمانان از همکاری با جامعه اسلامی سخن میگویند، اما همان افراد پس از انتخابات علیه احداث مسجد موضع میگیرند. شهردار مسینی این رفتار را نمونهای از «دو رویی سیاسی» خواند و بر ضرورت احترام و مسئولیت در مواجهه با موضوعات دینی تأکید کرد.
شهردار به ویدیویی اشاره کرد که نشان میدهد نمایندگان احزاب «برادران ایتالیا» و «لیگ» و نامزد شهرداری و معاونش در مسجد حاضر شده و برای نمازگزاران آرزوی موفقیت کردهاند و حتی از تسریع در روند اداری برای دریافت شهروندی یک عضو مسلمان جامعه خبر دادهاند. اکنون همان افراد علیه احداث مسجد کمپین به راه انداختهاند، موضوعی که موجب نگرانی مسلمانان محلی شده است.
مسینی بر اهمیت گفتگو، شفافیت و احترام متقابل تأکید کرده و اعلام کرد که اداره شهر بر اساس اصول قانونی و اخلاقی عمل میکند و سیاستمداران نباید مواضع خود را بر اساس منافع سیاسی تغییر دهند. او خطاب به جوانان مسلمان گفت که صدای آنها باید شنیده شود و همکاری و همزیستی با دیگران نه تهدید بلکه ارزش است.
بر اساس نظرسنجی اخیر یک روزنامه محلی، ۶۴٪ دانشآموزان شهر رم از احداث مکانی برای عبادت مسلمانان حمایت کردهاند. شهردار، مسینی، از جامعه اسلامی و جوانان خواست فعال بمانند و در مشارکتهای مدنی و سیاسی حضور داشته باشند، و تأکید کرد که خط مشی مدیریت شهر بر پایه احترام، قانون و گفتگوی مدنی باقی خواهد ماند.
گفتنی است دیروز هم تعدادی از مقامات محلی در ساسولو علیه ساخت مسجد فوق کمپینی با نام «نه به ساخت مسجد» با امضاهای متعدد جمعآوری کردند.
...........
پایان پیام
نظر شما