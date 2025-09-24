  1. صفحه اصلی
پنجمین اجلاس ملی مهدویت و انقلاب اسلامی فراخوان داد

۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴
پنجمین اجلاس ملی مهدویت و انقلاب اسلامی در قالب های رساله دکتری، مقالات علمی، پژوهش‌های کاربردی و پایان نامه کارشناسی ارشد فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین اجلاس ملی مهدویت و انقلاب اسلامی با محوریت خانواده مهدوی و تمدن نوین اسلامی و به همت بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) فراخوان داد.

علاقه مندان می‌توانند در قالب‌های رساله دکتری، مقالات علمی، پژوهش‌های کاربردی و پایان نامه کارشناسی ارشد در این اجلاسیه شرکت کنند.

مهلت ارسال مقالات تا نهم دی ماه سال ۱۴۰۴ است.

شرکت کنندگان جهت ارسال مقالات می‌توانند به پایگاه اینترنتی مهدویت به نشانی https://mahdaviat.ir/?p=137551 مراجعه کنند.

