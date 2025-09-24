شمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۴۱۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ نفر در این منطقه شهید و ۱۷۵ نفر دیگر مجروح شدند.

۵ نفر از این شهدا در مراکز توزیع کمک ها به شهادت رسیدند و ۲۰ نفر مجروح شدند تا مجموع این شهدا به ۲ هزار و ۵۳۱ نفر و مجموع مجروحان به بیش از ۱۸ هزار و ۵۳۱ نفر برسد.

با آغاز مرحله جدید تجاوزها به غزه در ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۲ هزار و ۸۲۳ نفر شهید و ۵۴ هزار و ۹۴۴ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای باریکه غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۶۵ هزار و ۴۱۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۷ هزار و ۱۶۷ نفر رسید.

رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.

در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه، آتش‌بس برقرار شد و براساس آن، شماری از اسیران مبادله شدند اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتش‌بس، تجاوزهای نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، این رژیم اقدام به ارتکاب جنایت های برنامه‌ریزی شده کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایت‌ها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمک‌ها بوده است.



