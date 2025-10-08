به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز چهارشنبه درباره روند مذاکرات شرم‌الشیخ گفت که هیئت مذاکره کننده حماس برای دستیابی به پیشرفت مورد نیاز وتکمیل توافق با رویکرد مثبت و مسئولیت‌پذیری لازم عمل می‌کنند.

مشاور رسانه‌ای دفتر سیاسی جنبش حماس افزود: میانجی‌ها تلاش زیادی می‌کنند تا هرگونه موانع پیش روی اجرای توافق آتش را برطرف کنند، و فضای خوش بینی بر همه حاکم شده است.

وی درباره روند مذاکرات گفت که مذاکرات بر سر مکانیزم‌های اجرای پایان جنگ، عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر از نوار غزه و تبادل اسرا متمرکز است. مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ادامه داد: امروز تبادل فهرست‌ اسرایی که باید طبق معیارها و تعدادهای توافق شده آزاد شوند، انجام شد.

طاهر النونو گفت که مذاکرات غیر مستقیم و با مشارکت تمام طرف‌ها و میانجی‌ها، امروز نیز ادامه می یابد.

مذاکرات شرم الشیخ در مصر درباره طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه از روز دوشنبه آغاز شده، فرستادگان و مقامات بیشتری از طرف‌های مربوطه برای شرکت در این مذاکرات وارد شرم الشیخ شده‌اند.

دیروز دومین دور از مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و رژیم صهیونیستی در شهر شرم الشیخ مصر در فضایی از خوشبینی محتاطانه انجام گرفت و انتظار می‌رود که این مذاکرات، امروز با ورود فرستادگان و مقامات ارشد آمریکا، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی به اوج خود برسد و راه را برای آغاز مرحله حیاتی از رایزنی‌ها هموار کنند.

دو جلسه قبلی بر جنبه‌های فنی و اجرایی مربوط به آتش بس، نقشه‌های خروج نیروهای اشغالگر صهیونیستی از غزه و تبادل اسرا متمرکز بود و به مسائل بعد از جنگ پرداخته نشد.

