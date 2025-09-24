  1. صفحه اصلی
  2. اخبار همايش‌ها و فراخوان‏ها

نشست «اندیشه‌های کلامی و معارفی مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید» در مشهد برگزار می‌شود

۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۷
کد خبر: 1731006
نشست «اندیشه‌های کلامی و معارفی مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید» در مشهد برگزار می‌شود

چهارمین نشست از سلسله جلسات نکوداشت مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید در مرکز تخصصی حوزوی حضرت ولی عصر(عج) در شهر مشهد، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه بیستمین سالگرد رحلت مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید، چهارمین نشست از سلسله جلسات نکوداشت این عالم ربانی با عنوان «اندیشه‌های کلامی و معارفی مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید» برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست آیت‌الله سید جعفر سیدان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مروارید (محقق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد)، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی (رئیس پژوهشکده معارف اهل بیت(ع))، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد بیابانی (محقق و مدرس کلام اسلامی)

این نشست علمی با حضور جمعی از اساتید و محققان حوزه و دانشگاه روز پنجشنبه ۳ مهرماه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در مرکز تخصصی حوزوی حضرت ولی عصر(عج) واقع در مشهد مقدس، بازار سرشور (شهید اندرزگو ۸)، سرشور ۱۸ برگزار خواهد شد.

این برنامه با هدف تبیین ابعاد علمی، کلامی و معارفی مرحوم آیت‌الله مروارید و معرفی جایگاه ایشان در حوزه علوم اسلامی برگزار خواهد شد.

نشست «اندیشه‌های کلامی و معارفی مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید» در مشهد برگزار می‌شود

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha