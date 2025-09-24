به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه بیستمین سالگرد رحلت مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید، چهارمین نشست از سلسله جلسات نکوداشت این عالم ربانی با عنوان «اندیشه‌های کلامی و معارفی مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید» برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست آیت‌الله سید جعفر سیدان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مروارید (محقق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد)، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی (رئیس پژوهشکده معارف اهل بیت(ع))، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد بیابانی (محقق و مدرس کلام اسلامی)

این نشست علمی با حضور جمعی از اساتید و محققان حوزه و دانشگاه روز پنجشنبه ۳ مهرماه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در مرکز تخصصی حوزوی حضرت ولی عصر(عج) واقع در مشهد مقدس، بازار سرشور (شهید اندرزگو ۸)، سرشور ۱۸ برگزار خواهد شد.

این برنامه با هدف تبیین ابعاد علمی، کلامی و معارفی مرحوم آیت‌الله مروارید و معرفی جایگاه ایشان در حوزه علوم اسلامی برگزار خواهد شد.

