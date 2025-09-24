به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه هماهنگی مسئولان ستادهای شهرستانی استان گیلان با حضور مسئول امور استان‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور امروز چهارشنبه، ۲ مهر ۱۴۰۴ در سالن ایثار و شهادت اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان برگزار شد.

در این نشست، «مجید دوهندو» رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت الگوگیری از آموزه‌های این دوران تأکید کرد و گفت: باید از دفاع مقدس درس ما می‌توانیم بیاموزیم و برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده از تمام ظرفیت‌ها بهره ببریم.

وی با اشاره به سنت حسنه وقف افزود: ظرفیت‌های موجود استان، ازجمله محصولات کشاورزی و صنایع گوناگون، بستر مناسبی برای جذب مشارکت‌های مردمی در طرح‌های بازسازی عتبات فراهم کرده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان توجه به روش‌های نوین جذب نذورات و مشارکت‌های مردمی را از اولویت‌های این ستاد دانست و از مسئولان شهرستان‌ها خواست در استفاده از ابزارهای به‌روز و خلاقانه برای جلب مشارکت مردم، فعال‌تر عمل کنند.

در ادامه این نشست، «محسن صالحی» رئیس امور استان‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، با اشاره به نقش محوری ستاد در برگزاری مراسم اربعین حسینی گفت: ساخت و توسعه اعتاب مقدسه و جذب نذورات مردمی از اصلی‌ترین وظایف ستاد است و حضور فعال این ستاد در کشور عراق موجب نزدیکی قلوب دو ملت ایران و عراق و ایجاد امنیت پایدار در منطقه خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی افزود: یک ریال از نذورات مردم صرف خرید از خارج از کشور نشده و تمامی مصالح و ابزار مورد نیاز از کارخانجات ایرانی تهیه می‌شود که این امر موجب رونق اقتصادی در کشور شده است.

حجت‌الاسلام لاکانی، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان نیز با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از جمله راه‌اندازی پویش‌های متنوع، ارتباط با نهادهای دولتی و خصوصی، توانمندسازی افراد متبرع، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و فضای مجازی و تقویت فرهنگ مشارکت مردمی تصریح کرد: شفافیت در ارائه گزارش‌ها باید سرلوحه امور قرار گیرد تا اعتماد عمومی افزایش یابد.

گفتنی است در این جلسه مسئولان بخش‌های مختلف ستاد استان از جمله مسئول جذب و طرح‌وبرنامه و مسئول امور بانوان گزارش عملکرد حوزه‌های خود را ارائه کردند. همچنین مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان و مسئول بسیج مساجد و محلات نیز با تشریح فعالیت‌های خود، آمادگی کامل برای همکاری و تعامل با ستاد بازسازی عتبات عالیات را اعلام کردند.

